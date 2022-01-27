منافس الأهلي.. الكاف يرفض حضور الجماهير مباريات الهلال السوداني فى دورى الأبطال

رفض الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف حضور الجماهير مباريات الهلال السوداني في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

من جانبه قال معتز الشاعر نائب رئيس الاتحاد، إن الموافقة على استاد الهلال اشترطت إقامة المباريات بدون حضور جماهيري، مبيناً أن هناك بعض الشروط التي أشار اليها تقرير محمد سيدات يجب اكمالها حتى يستوفي الملعب شرط السماح بالحضور الجماهيري في مباريات دوري ابطال افريقيا.

وأثنى الشاعر على العمل الكبير الذي قامت به النادي، مبينا ان لجنة التطبيع تحملت تكاليف عالية لتأهيل الملعب بالصورة التي ظهر بها في زيارة موفد الكاف، وأكد أن الاتحاد سيعمل مع لجنة التطبيع لإكمال المطلوبات التي تمكن استاد الهلال من استضافة المباريات بحضور جماهيري.

كانت لجنة تطبيع نادى الهلال السوداني عقدت اجتماعاً مهماً حيث تناولت ملف إعداد الفريق لمواجهة صن داونز في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا على ضوء عدم تأكيد انطلاق الدوري الممتاز.

وقررت لجنة تطبيع نادى الهلال السوداني سفر البعثة إلى جنوب إفريقيا لخوض المعسكر بمدينة كيب تاون لأداء 3 مباريات ودية، بعدها يتحول إلى مدينة بريتوريا لمواجهة "صن داونز" يوم 11 فبراير المقبل.

كما كلفت لجنة التطبيع، نائب الرئيس محمد العليقي برئاسة البعثة، مع اصطحاب 25 لاعبا بالإضافة لنائب مدير الكرة الفاضل حسين، وربما يلحق بها مساعد رئيس لجنة التطبيع الفاضل التوم لمشاهدة المباراة..

وأعلن ‏نادي الهلال السوداني الإثنين الماضي حصوله على موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لخوض مبارياته في دوري أبطال إفريقيا على أرضه.

وخاض الفريق الأول بنادي الهلال السوداني مباراة ودية امام الأهلي شندي الثلاثاء الماضي استعداداً لمواجهة صنداونز، يوم 11 فبراير المقبل في دورى أبطال إفريقيا،

وكثف مسؤولي نادى الهلال السوداني خلال الآونة الأخيرة مجهوداتهم من أجل تجهيز استاد الهلال لخوض مباريات دوري ابطال افريقيا أمام صنداونز الجنوب افريقي والمريخ والنادي الأهلي.

يذكر أن لجنة التفتيش التابعة إلى الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف قامت بزيارة ملعب استاد الهلال السوداني من أجل الوقوف على مدى جاهزية استضافته مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت مواعيد مباريات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا على النحو التالي:

الأهلي ضد المريخ السوداني يومي 11-12 فبراير

الهلال السوداني ضد الأهلي (18 أو 19 فبراير)

الأهلي ضد ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي (25 أو 26 فبراير)

ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي ضد الأهلي (11 أو 12 مارس)

المريخ السوداني ضد الأهلي (18 أو 19 مارس)

الأهلي ضد الهلال السوداني (1 أو 2 إبريل)