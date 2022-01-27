عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منافس الأهلي.. الكاف يرفض حضور الجماهير مباريات الهلال السوداني فى دورى الأبطال

الهلال السوداني
الهلال السوداني

رفض الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف حضور الجماهير مباريات الهلال السوداني في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

من جانبه قال معتز الشاعر نائب رئيس الاتحاد، إن الموافقة على استاد الهلال اشترطت إقامة المباريات بدون حضور جماهيري، مبيناً أن هناك بعض الشروط التي أشار اليها تقرير محمد سيدات يجب اكمالها حتى يستوفي الملعب شرط السماح بالحضور الجماهيري في مباريات دوري ابطال افريقيا.

وأثنى الشاعر على العمل الكبير الذي قامت به النادي، مبينا ان لجنة التطبيع تحملت تكاليف عالية لتأهيل الملعب بالصورة التي ظهر بها في زيارة موفد الكاف، وأكد أن الاتحاد سيعمل مع لجنة التطبيع لإكمال المطلوبات التي تمكن استاد الهلال من استضافة المباريات بحضور جماهيري.

كانت لجنة تطبيع نادى الهلال السوداني عقدت اجتماعاً مهماً حيث تناولت ملف إعداد الفريق لمواجهة صن داونز في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا على ضوء عدم تأكيد انطلاق الدوري الممتاز.

وقررت لجنة تطبيع نادى الهلال السوداني سفر البعثة إلى جنوب إفريقيا لخوض المعسكر بمدينة كيب تاون لأداء 3 مباريات ودية، بعدها يتحول إلى مدينة بريتوريا لمواجهة "صن داونز" يوم 11 فبراير المقبل.

كما كلفت لجنة التطبيع، نائب الرئيس محمد العليقي برئاسة البعثة، مع اصطحاب 25 لاعبا بالإضافة لنائب مدير الكرة الفاضل حسين، وربما يلحق بها مساعد رئيس لجنة التطبيع الفاضل التوم لمشاهدة المباراة..

وأعلن ‏نادي الهلال السوداني الإثنين الماضي حصوله على موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لخوض مبارياته في دوري أبطال إفريقيا على أرضه.

وخاض الفريق الأول بنادي الهلال السوداني مباراة ودية امام الأهلي شندي الثلاثاء الماضي استعداداً لمواجهة صنداونز، يوم 11 فبراير المقبل في دورى أبطال إفريقيا،

وكثف مسؤولي نادى الهلال السوداني خلال الآونة الأخيرة مجهوداتهم من أجل تجهيز استاد الهلال لخوض مباريات دوري ابطال افريقيا أمام صنداونز الجنوب افريقي والمريخ والنادي الأهلي.

يذكر أن لجنة التفتيش التابعة إلى الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف قامت بزيارة ملعب استاد الهلال السوداني من أجل الوقوف على مدى جاهزية استضافته مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت مواعيد مباريات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا على النحو التالي:

الأهلي ضد المريخ السوداني يومي 11-12 فبراير

الهلال السوداني ضد الأهلي (18 أو 19 فبراير)

الأهلي ضد ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي (25 أو 26 فبراير)

ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي ضد الأهلي (11 أو 12 مارس)

المريخ السوداني ضد الأهلي (18 أو 19 مارس)

الأهلي ضد الهلال السوداني (1 أو 2 إبريل)

الكاف الهلال السوداني دوري ابطال افريقيا الأهلى المريخ

ترشيحاتنا

منقذ جامبيا.. موسى بارو المهاجر غير الشرعي الذى تألق فى كان 2021

ننشر ملامح نتائج استراتيجية صناعة التمور المقرر إعلانها قريبًا.. وخطة «التجارة والصناعة» لتطوير القطاع

أعراضه خفيفة.. أستاذ مناعة: بداية من فبراير ستكون الإصابات بـ أوميكرون فقط|فيديو

أمم إفريقيا.. الأخطاء التحكيمية وإصابات كورونا أبرز كوارث التنظيم

بسبب تعرضه للعنف.. فلسطيني من أصل أمريكي يتوفى بعد اعتقاله في إسرائيل

دعاء المطر.. أفضل الأدعية المكتوبة وقت تساقط الأمطار «الّلهم اسقنا غيثاً»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أساء للنساء المغربيات.. حقيقة إقالة حفيظ دراجي من بي إن سبورت

التحفظ على أوراق امتحانات أداها شاب بدلا من مصطفى محمد لاعب المنتخب

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 27 يناير 2022

منها تعطيل الدراسة .. إجراءات قد تلجأ لها الدولة للتصدي للمتحور الجديد

مدير مستشفيات البحر الأحمر ينفي ولادة «طفل شمعي» كل شهر بالمحافظة

الشناوي خارج مواجهة المغرب.. فحص طبي مفصل لحارس مرمى المنتخب

قطاع عام وخاص.. شروط الإجازات مدفوعة الأجر بالقانون

صقيع واستمرار الانخفاض في درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار.. تفاصيل حالة الطقس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعدادا لحفل joy awards.. نجوم الفن والإعلام يتجهون إلى السعودية

من نيران الحروب إلى ثلوج المخيمات.. الموت الأبيض يحاصر اللاجئين في الشام.. الجوع والبرد والخوف مفردات الحياة اليومية.. والعاصفة هبة بلا رحمة

تقديم مباراة الفراعنة وأسود الأطلسي.. هل تغير أقدام لاعبي مصر تاريخ المواجهات مع المغرب؟

القوات المسلحة تشارك بجناح مميز في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 53

فيديو

مؤسسات دولية : الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة ساعدته على التعافي من كورونا.. فيديو

هدوء وتجاهل.. رد فعل أسرة أحمد حلمي ومنى زكي بعد مشهد أصحاب ولا أعز

حتحوت: الشناوى أحد مفاتيح فوز المنتخب على كوت ديفوار.. فيديو

معلق مباراة مصر وكوت ديفوار: المنتخب عاد إليكم وكيروش كسب ثقة الجماهير.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ