بسبب الطقس .. نقل مباراة الأهلي وسموحة لبرج العرب

استقرت رابطة الأندية المصرية للمحترفين برئاسة أحمد دياب على نقل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد سموحة بكأس رابطة الأندية.

وأبلغت رابطة الأندية ناديي الأهلي وسموحة نقل المواجهة المرتقبة بينهما غدا إلي ملعب برج العرب بدلا من استاد الإسكندرية بسبب الظروف الجوية خصوصا عقب استقبل استاد الإسكندرية مواجهة مصر المقاصة والاتحاد السكندري منذ قليل.

يأتي ذلك، في ظل تأثر ملعب الإسكندرية بالأحوال الجوية، والتي ضربت البلاد في الساعات الأولى من صباح اليوم، وشهدت أمطار غزيرة.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على سموحة، مساء غدٍ الخميس ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية للمحترفين.

وكان الأهلي بدأ مشواره في البطولة بالتعادل أمام الجونة بدون أهداف، وتعادل أمام الإسماعيلي بهدف لكل فريق بالجولة الثانية وهي نفس نتيجة مباراته ضد المقاولون العرب، في الجولة الثالثة.