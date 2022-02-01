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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالناصر محمد: لاعبو إنبي ظهروا بمستوى رائع..ونستحق التأهل لنصف نهائي كأس الرابطة

إنبي
إنبي

أشاد عبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق الاول لكرة القدم بنادي إنبي بمستوى أداء الفريق الأول خلال منافسات بطولة كأس الرابطة.

وأضاف أن الفريق البترولي  قدم أداء قوياً وبخطى ثابتة ويأتى ذلك نتيجة الدعم  الدائم من رئيس شركة إنــبى والعضو المنتدب المهندس محمد عبد العزيز بالإضافة للمتابعة اليومية للفريق بواسطة رئيس النادي أيمن الشريعي الذي يوفر كامل الاستقرار للفريق ومجلس الإدارة، بالإضافة لجهد الجهاز الفني  بقيادة  حلمي طولان الذي دائما يصنع الفارق مع أي فريق يقوده وجهد اللاعبين المميز .

وحقق إنبي فوزًا على حساب فاركو بهدفين نظيفين فى إطار مباريات المجموعة الثالثة، ليخطف الفريق البترولي بطاقة التأهل للدور القادم كأفضل مركز ثان في المجموعات الثلاث للمسابقة.

جاء الهدف الأول لإنبي عن طريق عبد الرحمن عماد في الدقيقة 22، قبل أن يضيف جون أوكويي الهدف الثاني في الدقيقة 56.

وشهدت المواجهة ثلاث حالات طرد، كانت الأولى لفاركو للاعبيه محمود جهاد في الدقيقة 69، بينما خرج ثنائي إنبي إبراهيم القاضي وعلي فوزي في الدقيقتين 73 و90+3 على التوالي.

عبد الناصر محمد نادي إنبي بطولة كأس الرابطة فاركو عبد الرحمن عماد

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