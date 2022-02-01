تقسيمة بين ٣ فرق في ختام مران الأهلي بالإمارات

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية في أبو ظبي، استعدادًا لكأس العالم للأندية، التي تنطلق في الإمارات بعد غدٍ الخميس وتستمر حتى 12 فبراير الجاري.

وفي ختام مران الأهلي قام بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، بتقسيم اللاعبين إلى ثلاثة فرق، شاركت في تقسيمة مصغرة وشهدت حماسا كبيرا من كل المشاركين.

وقبل المران خاض لاعبو الأهلي تدريبات استشفائية في الجيم بفندق الإقامة، تحت إشراف كابيللو رانجواجا، وذلك لتفادي حالة الإرهاق وضغط السفر والانتقالات.

وبعد ذلك عقد بيتسو موسيماني محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين استمرت لمدة ٣٠ دقيقة في فندق الإقامة بأبو ظبي، استعرض خلالها مجموعة من الفيديوهات المجمعة لفريق مونتيري المكسيكي، وقام بشرح بعض الجوانب الفنية للاعبين، وذلك قبل التوجه إلى ملعب التدريب لخوض المران الأول للفريق في أبو ظبي.



واكتفى حسام حسن مهاجم الفريق بأداء تدريبات بدنية في الجيم الخاص بفندق الإقامة، وأدى تدريبات بدنية تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالفريق، وذلك ضمن المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الشد في عضلة السمانة.

وأدى بيرسي تاو لاعب الفريق تدريبات علاج طبيعي وتأهيل بشكل منفرد، على هامش مران الأهلي، وقام بتنفيذ جانب من التدريبات العلاجية تحت إشراف الدكتور محمد وفائي إخصائي العلاج الطبيعي، ووفقا للبرنامج العلاجي المحدد من قبل طبيب الفريق.

ويستعد الأهلي لخوض أولى مبارياته في كأس العالم للأندية أمام فريق إف سي مونتيري المكسيكي يوم السبت المقبل 5 فبراير الجاري، في الدور التمهيدي للبطولة.