حلمي طولان: لو خسرنا من الكاميرون ستكون أسبابها بعيدة عن كرة القدم

قال حلمي طولان المدير الفني لفريق انبي، أن هناك هجوم غير مبرر علي المنتخب في بداية بطولة إفريقيا، يشمل الجهاز الفني واللاعبين .

واضاف حلمي طولان في تصريحات لبرنامج أوضة اللبس علي قناة النهار مع شادي محمد، اطالب المنتقدين بتدريب المنتخب، وطريقة النقد كانت غير لائقة علي كيروش والمنتخب.

وتابع حلمي طولان ، كيروش مدرب معروف عالميا والانتقادات كانت ظالمة، وقد نجح في إعادة الأداء الجيد للمنتخب بعد منتخب حسن شحاته.

واردف طولان ، لو خسرنا من الكاميرون ستكون أسبابها بعيدة عن كرة القدم، ومنتخب مصر مر بظروف صعبة جدا ولكن نجح في التعامل معاها .

وواصل، تربطني علاقة صداقة بكيروش وفينجادا، وواثق جدا في طريقة تدريبه للمنتخب، وأن محمد صلاح قائد محترم لمنتخب مصر وجميع اللاعبين يتلفون حوله فهو يمتلك خبرات كبيرة.