تصفيات كأس العالم.. الأوروجواي تحيي آمالها برباعية في شباك فنزويلا

حقق المنتخب الأوروجوياني فوزا مهما على حساب ضيفه الفنزويلي بأربعة أهداف لهدف في مباراة الجولة الـ 16 من تصفيات كأس العالم.



في الدقيقة الأولى سجل رودريجو بينتانكور الهدف الأول لأوروجواي، وفي الدقيقة 23 أضاف اللاعب جيورجيان دي اراسكايتا الهدف الثاني.



وعند الدقيقة 45 سجل ادينسون كافاني ثالث الأهداف، ثم جاء الرابع في الدقيقة 53 عن طريق لويس سواريز من ركلة جزاء.



وقلص المنتخب الفنزويلي الفارق بهدف سجله جوزيف مارتينيز في الدقيقة 65.

وأصبح رصيد أوروجواي 22 نقطة، وتقدم للمركز الرابع، وظل منتخب فنزويلا الأخير بـ 10 نقاط.