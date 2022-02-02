للإهمال والتقصير.. إلغاء ندب عاملة بالوحدة المحلية بالعصايد بالشرقية ومنع تعاملها مع الجمهور

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم ( 1567 ) لسنه 2022 م ، بإلغاء ندب " أ.م.م "من العمل بالوحدة المحلية العصايد التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم وعودتها لعملها السابق مع التأكيد على منعها من التعامل مع الجمهور أو العمل بالإدارات الهندسية بنطاق المحافظة ، مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

أوضح المحافظ أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنه 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 81 لسنه 2016 م ، بشأن إعمال الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ، وعلى تقرير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة ولصالح العمل.

كما أصدر محافظ الشرقية القرار رقم ( 1566) لسنه 2022 م ، بوقف ر.م.ع.ع من العاملين بالوحدة المحلية العصايد التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم عن العمل إحتياطياً لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إنتهاء التحقيق معه أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف ، وذلك للإهمال والتقصير في العمل، مؤكدا على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

أوضح المحافظ أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنه 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 81 لسنه 2016 بشأن أعمال الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ، وعلى مذكرة إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة وعلى مأموريه التحقيق رقم 41 لسنه 2022 تحقيقات المحافظة.