صلاح هيجيب جون ..توقعات الجماهير لمباراة مصر والكاميرون في أفريقيا ..فيديو

رصدت عدسة "صدي البلد" توقعات الجماهير لمباراة مصر و الكاميرون فى نصف نهائى كاس الامم الافريقية .



قال "محمود علي" انه يتوقع فوز المنتخب المصري 2/1 علي منتخب الكاميرون ،و ان الذي سيحرز الأهداف محمد صلاح و محمد شريف.



وآكد "شريف محمود" أنه من المؤكد فوز المنتخب المصري علي الكاميرون 2/1 بعد ادائهم المشرف في ماتش المغرب.

ولفت " احمد اشرف" أنه يتوقع فوز المنتخب المصري 3/1 و الذي سيحرز الأهداف محمد صلاح و تريزيجيه.



وأضاف "حسام محمد" أنه يتمني فوز منتخب مصر 1/0 وأن يقوموا بنفس آداء ماتش المغرب.



واختتم " اسماعيل احمد" أنه يتوقع فوز منتخب مصر 3/0 علي الكاميرون، وأن الذي سيحرز الأهداف تريزيجيه و محمد شريف.