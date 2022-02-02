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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صلاح هيجيب جون ..توقعات الجماهير لمباراة مصر والكاميرون في أفريقيا ..فيديو

صدى البلد

رصدت عدسة "صدي البلد" توقعات الجماهير لمباراة مصر و الكاميرون فى نصف نهائى كاس الامم الافريقية .


قال "محمود علي" انه يتوقع فوز المنتخب المصري 2/1 علي منتخب الكاميرون ،و ان الذي سيحرز الأهداف محمد صلاح و محمد شريف.


وآكد "شريف محمود" أنه من المؤكد فوز المنتخب المصري علي الكاميرون 2/1 بعد ادائهم المشرف في ماتش المغرب.

 

ولفت " احمد اشرف" أنه يتوقع فوز المنتخب المصري 3/1 و الذي سيحرز الأهداف محمد صلاح و تريزيجيه.


وأضاف "حسام محمد" أنه يتمني فوز منتخب مصر 1/0 وأن يقوموا بنفس آداء ماتش المغرب.


واختتم " اسماعيل احمد" أنه يتوقع فوز منتخب مصر 3/0 علي الكاميرون، وأن الذي سيحرز الأهداف تريزيجيه و محمد شريف.

 

مصر الكاميرون بطولة كأس الأمم الإفريقية محمد صلاح منتخب مصر

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