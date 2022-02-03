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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي تعلن عن منح جديدة للمراحل الجامعية الأولى والماجستير والدكتوراة خارج مصر..تفاصيل

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن  أفادت سفارة موريشيوس بالقاهرة بأن حكومة موريشيوس تقدم منحًا للطلاب المستحقين من مواطنى الدول الأعضاء فى الإتحاد الأفريقى أو دول الكومنولث الأفريقية للحصول على الدبلومة والمرحلة الجامعية الاولى وبرامج للماجستير وبرامج للدكتوراه.

 

وأوضحت الإدارة أنه لمزيد من المعلومات والحصول على نماذج الطلبات ونموذج دليل الإرشادات يمكن الرجوع للرابط الإلكتروني الموضح بعد:

https://education.govmu.org/Pages/Mauritius-Africa-Scholarships-2020.aspx

http://highereducationmauritius.com

المؤتمر الدولي للدول الأطراف يعتمد اتفاقية الاعتراف بدراسات التعليم العالي بالدول العربية

وأكدت أنه بعد استيفاء استمارات التقديم ويرفق بها كافة المستندات المطلوبة يتم التوجه للإدارة المركزية للبعثات بالعنوان التالي: (7 شارع الدكتور ابراهيم ابو النجا ـ حى السفارات ـ وزارة التعليم العالى ـ الدور الرابع) وفي حالة إذا كان المتقدم يعمل بأي جهة حكومية يتم موافاتنا بموافقة جهته على الترشيح للمنحة.

 

وذلك علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح.

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