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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجبس بديلا لـ الطوب الأحمر في أعمال البناء .. فكرة مشروع |فيديو

برنامج الفرصة
برنامج الفرصة

قال  عبد المجيد   مجدي أحد   مؤسسي  شركة  AD-BLOK  المشارك في الحلقة الخامسة من برنامج " الفرصة " في كلمة أخيرة "  الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن فكرة مشروع الجبس بديل الطوب الأحمر كانت ملهمة بالنسبة له لإنتاج  طوب  يستخدم في البناء بديلاً عن " الأحمر " المعتاد" ويكون سريع التنفيذ وصديق للبيئة.

وبث مجدي  صوراً أثناء عرضه   لفكرة مشروعه من أحد الأبنية  تقارن بين إتمام البناء بالطوب   الأحمر ونظيره الجديد  خلال برنامج  الفرصة   في  " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" وذكر أنه تسلم المبنى ولم يكن موجوداً به سوى الحوائط الخارجية فقط  لكنه استطاع   إتمام  عملية إكمال المبنى وتشطيبه خلال  خمسة عشر يوماً .

وبين أن  أحد أهم التحديات التي واجهت المنتج الجديد إختيار خامات ذات كفاءة عالية تضاهي الطوب الاحمر العادي وأن تكون مقاومة بشكل أكبر للمياه والحرارة شريطة أن تكون صديقة  للبيئة وقابلة  لإعادة التدوير 100% .

وعن بدايته قال : في بادئ الأمر واجهتنا مشكلة أثناء استخدام الجبس  الأمر الذي اضطرهم لعلاجها عبر استخدام " توابل  الطعام " حيث بدأ الموضوع بشكل يدوي لصب " البلوكات ".

وبين أن أحد أهم التحديات التي قابلته كانت مشكلة تتعلق بالمقاسات وهو ما تم علاجه  مع تصنيع   أول ماكينة مصرية بنسبة 100%  لدعم منتج  ad-blok  وهو مفهوم جديد للبناء.

وبين   أن الفكرة ليست إختراعاً  ومطبقة في الخارج لكن الموضوع مختلف محلياً لاختلاف احتياجات السوق قائلاً :  بره معندهمش مشكلة يبنوا   والجدار يسرب ميه أو غيره   لكن محلياً الناس عاوزة تبني وتنسى ".

وذكر أنه يتوقع أن تسود الثقافة  الجديدة المنطقة ككل  باعتبارها أحد متطلبات المستقبل من صناعات صديقة للبيئة  مشيراً إلى أن حلمه باع من أجله كل شيء   وأنه تعرض   في باديء الامر  من تعجب من حوله  قائلاً : " ناس كتيرة قالتلى  إنت مجنون وحاجات أكتر ".

وبين أنه يتوقع  أن تستحوذ  نظام شركته في البناء على نحو 1% من إجمالي الطوب المستخدم في السوق  خلال 2025 بما يعادل 500  مليون  متر مسطح   وأنا  قدم لبراءة اختراع لاستخدام التوابل كبديل للجبس   حيث عكف مؤسسو المشروع لمدة أربع سنوات لتجربة التوابل  للوصول للتركيبة ملائمة ".

ورداً على سؤال دينا المفتي عضو لجنة التحكيم كيف يمكن للشركة حماية منتجاتها من التقليد   قال : " لدينا شقين  هنستلم  براءة الاختراع خلال الأيام القادمة وإحنا مش مجرد  حاطين توابل  على الجبس لتغيير   خواصه  إحنا عملنا كل إضافة   عملناها  على الجبس من منتجات لقياس العمر الافتراضي بعد  10 أو 20  سنة ".

ورداً على سؤال رندة  عبده  عضو لجنة التحكيم  هل بوسع  استخدام هذا النوع من الطوب  أن يكون به سلوك ممتدة للكهرباء ؟   أجاب قائلاً : " أقوى من الطوب العادي بس أنعم أثناء الشغل عليه   وفيه ماكينات    حالياً تستخدم بهذا الصدد  عشان نحط خراطيم الكهرباء   جوه الحيطة "

من جانبه وجه خالد إسماعيل عضو  لجنة التحكيم سؤالاً له قائلاً : " انت بتعمل أبحاث  زي معهد أبحاث تطوير البناء وده في حد ذاته  مشروع ولو وصلت لخلطة كويسة وتقدر تدافع عنها في براءة الاختراعات   ساعتها هتدي  الناس  حق الاستخدام   دون أن تصنع .. وصنعت ماكينة لتصنيع الطوب البديل    أيضاً ده براءة إختراع.

وفي سؤال لاحدى الشركات  الخاصة بالتطوير العقاري  " إنرشيا " عن التكاليف مقارنة بالعادية أثناء التشطيب قال : "  الطوب بيكلفني 225 جنيه وببيعه بـ315 جنيه.. ولجنة التحكيم الربح كبير حرام عليك يا راجل".

من جانبه قال  مؤسس "إنرشيا" لـ صاحب مشروع ADblock: هديك مبنيين أعمالهم واحد بطريقتك والتاني بالطريقة التقليدية.

وحصل المشروع أثناء الجولة الثانية من التصويت على  نسبة 75% من عضو لجنة التحكيم دينا المفتي  و و70% من خالد إسماعيل عضو لجنة التحكيم  و60% من أحد العدوي مؤسس شركة إنرشيا   اضافة إلى 80% من رنده عبده عضو لجنة التحكيم.

الإعلامية لميس الحديدي لميس الحديدي الخارجية كفاءة عالية الاستخدام

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