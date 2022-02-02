خلال اتصال مع نظيره الإماراتي.. وزير خارجية إيران: العلاقات بين البلدين إيجابية وتتقدم

قال وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، خلال اتصال مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، إن العلاقات بين البلدين إيجابية وفي تقدم.

وحسب بيان الخارجية الإيرانية، وصف عبد اللهيان العلاقات بين الدولتين بأنها "إيجابية وفي تقدم"، وذكر أنه تمت إقامة لقاءات ومشاورات جيدة بين مسؤولي البلدين.

وفي إشارة إلى الأزمة في اليمن، قال عبد اللهيان لنظيره الإماراتي "نعتقد أن استمرار الحرب وانتشار الخلافات ليس في مصلحة أي من الطرفين أو المنطقة".

وأكد وزير الخارجية الإماراتي، أن "حكومة الإمارات جادة في تطوير علاقاتها مع إيران، وترى ضرورة استمرار المحادثات الثنائية في مختلف المجالات".

وبشأن الأزمة السياسية في اليمن ، قال عبد الله بن زايد، "نحاول تشجيع جميع الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي بدعم من الأمم المتحدة".