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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عنبة يشعل حفل مسرح الزمالك .. صور

عنبة
عنبة

أحيا مؤدى المهرجانات عنبة حفلا غنائيا مساء اليوم على خشبة مسرح الزمالك، وسط حضور كامل العدد وتفاعل كبير من الجمهور، وقدم عنبة مجموعة من أشهر مهرجاناته “العو،هنا القاهرة،فكك”.

عنبة

وقال مصطفي عنبة، مطرب المهرجانات، من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب، إن اسمه الأصلي مصطفى سعيد، وشهرته "عناب".

وأضاف عنبة: " ربنا كرمني واتشهرت باسم عنبة، لأني كنت بلعب كورة وأنا صغير، وكنت بحط عنب في جيبي، ومن ساعتها الاسم طلع عليا".

عنبة

وتابع عنبة : "أنا مضيت إقرار بتغيير اسمي من عنبة لـ مصطفى عناب".

جاء ذلك تعليقا على ما تردد عن إصدار نقابة المهن الموسيقية مجموعة جديدة من الشروط لقبول مطربي المهرجانات في النقابة، وهو ما نفاه وكيل أول النقابة محمد أبو اليزيد خلال مداخلة مع البرنامج.

 

وقال محمد أبو اليزيد: "لا توجد شروط للمهرجانات، الشروط تكون لكل الأعضاء، والبعض خرج بهذه الحكاية ونشرها بطريقة غريبة اليوم، وهذه أول مرة نسمع فيها عن الموضوع."

وأضاف: "الأسبوع الماضي طلبت منا أسماء غير الأعضاء في النقابة حتى لا تستخرج لهم تصاريح بحفلات. وبعضهم تقدم بأوراقه وكانت سليمة، ودخل لجنة واجتاز الاختبارات."

وتابع: "لكن هو ينفع مطرب يكون اسمه حمو طيخا، وهو اسمه حمو رجب وده اسم أحلى. إحنا معملناش شروط بس الاسم غير مقبول، لازم يغير اسمه وده الشرط الوحيد، وفي أسماء مش محتاجة تغيير".

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مصطفى عناب مغنى المهرجانات عنبة عنبة حفلات مسرح الزمالك مسرح الزمالك

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