"على مسئوليتي" يرصد إقبال المواطنين على معرض القاهرة الدولي للكتاب

قال الإعلامي أحمد موسى، إن كاميرا “على مسئوليتى” قامت اليوم برصد إقبال المواطنين على معرض القاهرة الدولى للكتاب.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، أن المعرض ناجح، وهناك أكثر من 1000 ناشر، ومليون عنوان، وهناك تنظيم كبير فى ارض المعارض.

وأشاد بالتنظيم الجيد لمعرض الكتاب فى ظل أزمة كورونا، وهناك سيارات لـ نقل المواطنين، ومقر لتوفير اللقاحات للمواطنين.

وخلال الجولة، قال فاضل حسين، مشرف جناح هيئة الشارقة للكتاب، إن هناك عرسا ثقافيا فى جمهورية مصر العربية، و المعرض فى النسخة 53، يشهد تنظيم كبير، وهناك استقبال رائع من الجميع فى المعرض.

كما قال أحمد منار طالب فى جامعة الأزهر من دولة كازاخستان، إنه يتشرف بالتواجد فى المعرض باسم دولته.