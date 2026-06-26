قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نتسامح مع أي اعتداء مصدره إيران
المستشار محمد شيرين فهمي يشارك في انتخابات نادي القضاة
600 سفينة تنتظر العبور .. إجلاء متواصل لآلاف البحارة من مضيق هرمز
بدء فرز أصوات الناخبين في انتخابات التجديد الكلي لنادي قضاة مصر
غياب حمدي فتحي وحسام عبد المجيد عن مواجهة إيران بالمونديال.. اعرف موعد المباراة
الفورية بـ800 جنيه| أسرع طرق استخراج بطاقة الرقم القومي وغرامات التأخير
الخارجية اللبنانية ترحب بالبيان الخليجي الأمريكي وتثمّن دعمه للمفاوضات مع إسرائيل
بيشرب حشيش وهو سايق .. القبض على قائد سيارة في بورسعيد
وزير الكهرباء : الإسراع فى تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة لسد احتياجات السوق المصرية والتصدير
بحضور 3.6 مليون مشجع | فيفا : مونديال 2026 الأكثر حضورًا جماهيريًا في التاريخ
خالد عبد الغفار ينعي عمرو حلمي وزير الصحة الأسبق
يواجه عقوبة قد تصل إلى السجن.. جون بولتون يقر بالذنب في قضية الوثائق السرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تصعد من لهجتها: لن نتسامح مع أي تهديد إسرائيلي.. ونفرض المرور عبر ممراتنا في هرمز

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

صعدت إيران من لهجتها تجاه إسرائيل، مؤكدة أنها لن تتسامح مع أي تهديد يستهدفها، وذلك في وقت تتواصل فيه المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن التوصل إلى اتفاق دائم.

وقال قائد عسكري إيراني رفيع إن طهران تعتبر تحليق الطائرات العسكرية الإسرائيلية في أجواء بعض الدول المجاورة باتجاه إيران "عملاً خطيراً وتهديداً مباشراً". 

وأضاف: "إذا لم تتمكن الولايات المتحدة من كبح جماح الكيان الصهيوني والسيطرة عليه، فإن إيران لن تتسامح مع أي تهديد موجه إليها، وستعتبر من حقها الرد على هذه التحركات".

وفي سياق متصل، أعلنت إيران أن عبور السفن عبر مضيق هرمز يجب أن يتم فقط من خلال الممرات البحرية التي تحددها طهران، مشيرة إلى أن ثلاث ناقلات نفط أجنبية عادت أدراجها بعد تلقيها تحذيرات من الحرس الثوري إثر محاولتها العبور دون تصريح.

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من مهاجمة الحرس الثوري الإيراني سفينة شحن ترفع علم سنغافورة في مضيق هرمز، عقب تهديدات إيرانية بمنع مرور السفن التي لا تلتزم بتعليماتها، في خطوة اعتُبرت أول اختبار عملي للتفاهمات الأخيرة بين واشنطن وطهران بشأن خفض التصعيد وإعادة فتح الممر الملاحي الاستراتيجي.

ووفقاً لمسؤولين أمريكيين، تعرضت السفينة للهجوم قبالة سواحل سلطنة عُمان، ما أدى إلى أضرار في جسر القيادة دون تسجيل إصابات. كما أكدت السلطات الإيرانية أن السفن التي تبحر خارج المسارات المحددة "لا يمكن ضمان سلامتها".

إيران إسرائيل الولايات المتحدة طهران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

باراجواي وأستراليا

تعادل باراجواي وأستراليا يؤجل تأهل منتخب مصر رسميا لدور الـ32 بكأس العالم

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وايران في كأس العالم

الذهب

انخفاض تاريخي بأسعار الذهب.. والشعبة تعلن مفاجأة| فيديو

أسعار الذهب اليوم

الذهب يعاود الارتفاع اليوم الجمعة 26 يونيو.. كم سعر عيار 21؟

محمد شريف

تطورات جديدة في رحيل محمد شريف عن الأهلي

سعر الذهب

5730 جنيهًا ..آخر سعر لعيار 21 في الصاغة الآن

ترشيحاتنا

عملات عربية

في منتصف التعاملات.. سعر الريال السعودي والدينار الكويتي الآن

وزير الاستثمار ومحافظ الإسكندرية

وزير الاستثمار بميناء الدخيلة: نعمل على تطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمستثمرين

أسعار الدولار اليوم

الدولار أقل من 50 جنيها في البنوك .. اخر تحديث

بالصور

ماذا يحدث عند تناول البليلة على الإفطار؟.. خبراء ينصحون بها

البليلة مصدر غني بالحبوب الكاملة
البليلة مصدر غني بالحبوب الكاملة
البليلة مصدر غني بالحبوب الكاملة

هل نتف الشعرة البيضاء يزيد الشيب؟.. الحقيقة العلمية وراء أشهر الخرافات

هل نتف الشعرة البيضاء يسبب ظهور المزيد من الشعر الأبيض؟
هل نتف الشعرة البيضاء يسبب ظهور المزيد من الشعر الأبيض؟
هل نتف الشعرة البيضاء يسبب ظهور المزيد من الشعر الأبيض؟

نشرة المرأة والمنوعات | ماذا يحدث للجسم عند شرب عرق السوس؟.. ونصائح مجربة وفعالة لعلاج حرقة المعدة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

الأزمة ومفتاح حلها.. من يحسم معركة اليورانيوم الإيراني المخصب ؟

صورة مولودة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولودة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولودة بتقنية الذكاء الاصطناعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد