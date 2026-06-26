إيران تصعد من لهجتها: لن نتسامح مع أي تهديد إسرائيلي.. ونفرض المرور عبر ممراتنا في هرمز

صعدت إيران من لهجتها تجاه إسرائيل، مؤكدة أنها لن تتسامح مع أي تهديد يستهدفها، وذلك في وقت تتواصل فيه المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن التوصل إلى اتفاق دائم.

وقال قائد عسكري إيراني رفيع إن طهران تعتبر تحليق الطائرات العسكرية الإسرائيلية في أجواء بعض الدول المجاورة باتجاه إيران "عملاً خطيراً وتهديداً مباشراً".

وأضاف: "إذا لم تتمكن الولايات المتحدة من كبح جماح الكيان الصهيوني والسيطرة عليه، فإن إيران لن تتسامح مع أي تهديد موجه إليها، وستعتبر من حقها الرد على هذه التحركات".

وفي سياق متصل، أعلنت إيران أن عبور السفن عبر مضيق هرمز يجب أن يتم فقط من خلال الممرات البحرية التي تحددها طهران، مشيرة إلى أن ثلاث ناقلات نفط أجنبية عادت أدراجها بعد تلقيها تحذيرات من الحرس الثوري إثر محاولتها العبور دون تصريح.

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من مهاجمة الحرس الثوري الإيراني سفينة شحن ترفع علم سنغافورة في مضيق هرمز، عقب تهديدات إيرانية بمنع مرور السفن التي لا تلتزم بتعليماتها، في خطوة اعتُبرت أول اختبار عملي للتفاهمات الأخيرة بين واشنطن وطهران بشأن خفض التصعيد وإعادة فتح الممر الملاحي الاستراتيجي.

ووفقاً لمسؤولين أمريكيين، تعرضت السفينة للهجوم قبالة سواحل سلطنة عُمان، ما أدى إلى أضرار في جسر القيادة دون تسجيل إصابات. كما أكدت السلطات الإيرانية أن السفن التي تبحر خارج المسارات المحددة "لا يمكن ضمان سلامتها".