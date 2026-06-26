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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران : إنشاء خط اتصال بين طهران وواشنطن في مضيق هرمز لمنع التصعيد

مضيق هرمز
مضيق هرمز
فرناس حفظي

أفادت قناة "برس تي في" الإيرانية، التابعة للنظام، بإنشاء خط اتصال بين إيران والولايات المتحدة في مضيق هرمز، كجزء من الاتفاق النهائي للمحادثات السويسرية، للمساعدة في منع أي أحداث قد تؤدي إلى تصعيد عسكري.

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الحرس الثوري الإيراني، قال إن تحركات الطائرات العسكرية الإسرائيلية بالأجواء المحيطة بإيران تمثل تهديدا خطيرا.

وأضاف الحرس الثوري الإيراني، أنه إذا عجزت الولايات المتحدة عن كبح إسرائيل فلن نتهاون مع أي تهديد، ونحتفظ بحق الرد على أي أعمال عدائية أو تهديدات تستهدف إيران.

وفي وقت سابق أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي، مجددا موقف إدارته الرافض لامتلاك طهران أي قدرات نووية عسكرية.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ قريبا شراء القمح وفول الصويا من المزارعين الأمريكيين تمهيدًا لبيعهما إلى إيران، في إطار التفاهمات الجارية بين الجانبين.

وفي الشأن البحري، قال ترامب إن حركة الملاحة في مضيق هرمز تسير بصورة طبيعية، مشيرًا إلى أن نحو 19 مليون برميل من النفط عبرت المضيق أمس، وهو ما وصفه بأنه أعلى معدل تدفق في تاريخ الممر البحري.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه مضيق هرمز تصعيدًا أمنيًا، بعد تعرض سفينة شحن لإطلاق نار أثناء عبورها، ما دفع المنظمة البحرية الدولية إلى تعليق خطتها الخاصة بإجلاء مئات السفن وآلاف البحارة العالقين في المنطقة.

إيران الولايات المتحدة مضيق هرمز تصعيد عسكري الاتفاق النهائي

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