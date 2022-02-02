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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نبيل فهمي: الغرب مُقتنع أن التيار الإسلامي سيفوز في الشرق الأوسط

نبيل فهمي
نبيل فهمي

كشف نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، أن الغرب لديه قناعة بعد أحداث 11 سبتمبر أن تيار الإسلام السياسي سيفوز في نهاية المطاف في كل الدول العربية الاسلامية ويعتبرونها دولا ضعيفة، قائلا: "الغرب اقتنعوا إن اللي هيفوز فى نهاية المطاف الإسلاميين ولذلك قرروا الانضمام إليهم".

وأضاف وزير الخارجية الأسبق، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن دول الغرب انضمت إلى التيار الإسلامي في الدول العربية والشرق الأوسط لإقناعهم بأنه الفائز النهائي هذا من ناحية، والناحية الأخرى يرون أن الإسلاميين أُقصوا من الحكم بأسلوب استثنائي.

وتابع فهمي: "أى دولة متوسطة يجب أن تحافظ على مساحة صحية من الدول الكبرى بمعنى لا تقترب كثيرا ولا تبتعد كثيرا، وأمريكا تبحث عن مصالحها ولا تفضل دولة عربية عن مصالحها"، مؤكدا أن الاعتماد على الغرب أو الشرق أكثر من اللازم خاطئ.

نبيل فهمي التيار الإسلامي الشرق الاوسط الدول العربية إبراهيم عيسى

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