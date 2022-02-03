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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: عاصفة ترابية تضرب البلاد وأمطار غزيرة خلال ساعات

صور الأقمار الصناعية
صور الأقمار الصناعية

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، صورا من الأقمار الصناعية، ترصد عاصفة ترابية ورمال مثارة تؤثر على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، وتسبب انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن هناك نشاطا للرياح الجنوبية الغربية تؤثر على شمال البلاد نتيجة سيطرة منخفض جوي علي البحر المتوسط بقيم ضغطية منخفضة 1004ملي بار وعلي إثره تنخفض الرؤية الأفقية علي الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة.

صور الأقمار الصناعية 

وأشارت هيئة الأرصاد ، أن هناك تكاثر للسحب على السواحل الغربية يصاحبها سقوط الامطار تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد؛ وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة علي القاهرة وشمال الصعيد اخر اليوم؛ كما تزداد فرص سقوط الأمطار علي القاهرة ومدن القناه صباح الجمعة.

وقالت هيئة الأرصاد ، إن درجات الحرارة ستكون معتدلة نهارا علي القاهرة ويكون الانخفاض ملموسا مع دخول المساء .

وبحسب بيان هيئة الأرصاد، تشهد الأحوال الجوية، خلال طقس اليوم الخميس، موجة غير مستقرة على كافة أنحاء البلاد، مصحوبة بانخفاض درجات الحرارة  وموجة أمطار بمعظم المحافظات.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم، يكون مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بارد على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

صور الأقمار الصناعية 

وتكون حالة طقس اليوم، ليلا شديد البرودة على كافة أنحاء البلاد يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

أما عن الظواهر الجوية المؤثرة في حالة طقس اليوم، يشهد أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتكون الأمطار خفيفة مساءا على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، يشهد طقس اليوم، نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وسيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس اليوم، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 العظمى والصغرى 10
السواحل الشمالية 16 للعظمى والصغرى 11
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر  23 للعظمى والصغرى 13
شمال الصعيد 18 للعظمى والصغرى 6
جنوب الصعيد 24 للعظمى والصغرى 8

صور الأقمار الصناعية 
الأرصاد هيئة الأرصاد درجات الحرارة طقس اليوم حالة طقس اليوم

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