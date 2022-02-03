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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اقتراحات لوجبات إفطار صحية يمكنك تجربتها

افطار
افطار

لتحضر وجبة إفطار غير تقليدية إليك 3 أفكار شهية ولذيذة من مطبخك  لبلدان مختلفة إليك مقادير كل وصفة وطريقة التحضير يقدمها موقع stylecraze

1. توست فرنسي  للإفطار 
 

التوست الفرنسي هو طبق شهي ولذيذ يمكن تناوله على الإفطار يوميًا.

مكونات


6 شرائح خبز أسمر
2 بيضة
1/2 كوب حليب
1 ملعقة قرفة مطحونة
1 ملعقة صغيرة ملح حسب الرغبة
1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا
1/4 ملعقة صغيرة من جوزة الطيب
 

طريقة تحضير وصفة التوست الفرنسي:


1-يخفق البيض والحليب والملح والتوابل والفانيليا في وعاء.
2-اغمسي الخبز في خليط البيض واغمسيه في البيض من كلا الجانبين.
3-صبي بعض الزيت في مقلاة وقومي بتسخينه على نار خفيفة.
4-اطهي جانبي الخبز حتى يتحول لونهما إلى اللون الذهبي وقدميها ساخنة مع القليل من الزبدة.

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2. فطائر التفاح
 

هل تحبين تناول التفاح ؟ جربي فطائر التفاح والتي يمكن إعدادها بسهولة في مطبخك 

مكونات


1/2 كوب دقيق
1/2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
1 بيضة مخفوقة
1/3 كوب كامل من الحليب
2 تفاح أحمر مبشور
2 ملاعق كبيرة من الزيت 
1 حبة كيوي مقشرة
حفنة من العنب البري
نصف كوب زبادي قليل الدسم مثلج

طريقة التحضير 
 

1-نأخذ وعاء ونمزج الدقيق مع القرفة. ويتم  إضافة  بعض الحليب والبيض ونستمر في الخفق 
2-نأخذ مقلاة ونضيف إليها بعض الزيت. 
3-يضاف  خليط التفاح إلى المقلاة ويترك ليطهي  لمدة دقيقتين ويمكن يقديم فطيرة التفاح مع الزبادي والتوت والكيوي.

3. سلطة الأفوكادو للإفطار

 

سلطة الأفوكادو من أنواع السلطات التي تحتوي على كم كبير من الأليلف  ويمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن.

مكونات


2 تورتيلا
1/2 علبة من التوفو المتين
1 أفوكادو
1 جريب فروت وردي
حفنة من اللوز
4 حفنات من السبانخ
1 ملعقة صغيرة من صلصة الفلفل الحار
2 طماطم
½ بصل أحمر
½ ليمون

طريقة التحضير 
 

1-سخني التورتيلا في الفرن وبمجرد تسخينها ، تخبز لمدة 8 إلى 10 دقائق.
2- يقطّع البصل والطماطم  وتمزج مع صلصة الفلفل الحار.
3-يقطع اللوز والجريب فروت والأفوكادو ويتم خلطهم جميعًا معًا ووضعهم  فوق الوعاء وعصر بعض عصير الليمون الطازج .
 

توست فرنسي طريقة تحضير وصفة التوست الفرنسي سلطة البصل

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