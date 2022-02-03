العالم يعيش فوضى.. أبرز تصريحات كارول سماحة مع مصطفى الأغا

حلت الفنانة كارول سماحة ضيفة على برنامج "صدى الملاعب" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الآغا عبر قناة MBC1، ونرصد أبرز تصريحاتها.

١- تعرفت على الموت وأنا عمري 17 سنة، فقد تم إطلاق الرصاص على أعز صديقاتي في لبنان في أحداث سنة 1989.

٢- صديقتي تلقت 9 رصاصات في ظهرها وماتت، وفي نفس اليوم وصلتها كانت قد وصلتها موافقة من الجامعة لتبدأ دراسة الهندسة.

٣- أصبحت قاسية ولا يمكن أن انهار بسهولة، بعد وفاة والدي.

٤- أصبحنا نعيش في مجتمع يستهلك الأخبار، وأنا مطالبة بأن أكون نشيطة على السوشيال ميديا.

٥- اغنيتي الجديدة فوضي تعبر عن الحالة التي يعيشها العالم.

وعلى جانب اخر كانت قد دافعت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، عن فيلم "أصحاب ولا أعز" الذي أثار ضجة كبيرة منذ عرضه عبر منصة نتفليكس.

وكتبت قائلة: "‏‏أعجبتني كثيرا النسخة العربية لفيلم ‎#اصحاب_ولا_اعز أداء رائع لجميع الممثلين السيناريو والإخراج متقن, تحية خاصة للمبدعة ‎#مني_ذكي تعجبني دائما الأعمال الواقعية التي تكشف المستور، وتكسر التابوهات، وتظهر الحقائق كما هي استمروا".