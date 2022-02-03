عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كندا.. ترودو يدعو لإنهاء سلمي لاحتجاج سائقي الشاحنات في أوتاوا

ترودو
ترودو

أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن تأييده لوضع حد سلمي لاحتجاج سائقي الشاحنات في العاصمة أوتاوا.

وقال: "نريد أن نرى حلا سلميا لهذه المشكلة"، مشيرا إلى أنه "يمكن للسلطات توفير موارد إضافية للأجهوة الأمنية في حال ضرورة إنهاء المشكلة بالقوة".

إصابة رئيس وزراء كندا بـ فيروس كورونا

وبدأت مظاهرة واسعة النطاق ضد قيود فيروس كورونا، أطلقها سائقو الشاحنات الكنديون في أوتاوا في 29 يناير وما زالت مستمرة.

ويهيمن المحتجون على وسط المدينة باستخدام مئات الشاحنات، مما شل حركة المرور في الجزء الأوسط من المدينة عمليا، بوجود ممر مفتوح فقط للمركبات الخاصة.

بدوره غادر ترودو وعائلته مقر إقامتهم في العاصمة الأسبوع الماضي لأسباب أمنية، وأعلن الاثنين الماضي عن إصابتهم بفيروس كورونا.

وقال حينها، إنه "لا ينوي الدخول في مفاوضات مع المحتجين في أوتاوا"، واصفا إياهم بـ"أقلية هامشية".

ووفقا لتقديرات الشرطة، يشارك في الاحتجاجات ما بين 5 إلى 18 ألف شخص في أيام مختلفة.

رئيس الوزراء فيروس كورونا كورونا الاحتجاجات حركة المرور احتجاجات جاستن ترودو ترودو كندا

موضوعات متعلقة

كندا تهدد روسيا: عليكم الاختيار بين التفاوض والعقوبات القاسية

إصابة رئيس وزراء كندا بـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

أحمد حسن: التجسس علي تدريبات المنتخب مرفوض.. وتأهل السنغال للنهائي دافع قوي لمصر

عصام الشوالي عن مباراة السنغال وبوركينا: الخيول تنهار أمام الأسود

كندا.. ترودو يدعو لإنهاء سلمي لاحتجاج سائقي الشاحنات في أوتاوا

أول تعليق من صامويل إيتو على أزمة تصريحات الحرب الأخيرة

رئيس جامعة طنطا: نستخدم أحدث أساليب التكنولوجيا..وحصلنا على شهادة الأيزو بجودة التعليم

هيكتور كوبر عن تدريب منتخب المغرب: هذا مستحيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نادية.. عاصفة جديدة تغرق سوق السمك الشهير في هامبورج للمرة الثالثة

بث مباشر مباراة السنغال وبوركينا فاسو اليوم في نصف نهائي أمم أفريقيا 2021

بين الاكتئاب وشائعات الغيبوبة.. كيف يعيش «عمرو زكي» وما تفاصيل حالته الصحية ؟

جوجل تحذر من تطبيق خطير في أندرويد.. فإذا كنت حملته احذفه فورا

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر من الطقس السيئ الساعات القادمة|فيديو

خوفا من التجسس.. إيقاف تدريبات منتخب مصر بعد رصد طائرة تحلق فوق المعسكر

12 حالة| متى يحق للكهرباء فصل التيار ورفع العداد ؟

الأرصاد: عاصفة ترابية تضرب البلاد وأمطار غزيرة خلال ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فهمى وشيكو الأبرز.. 15 صورة من العرض الخاص لفيلم حامل اللقب

طريقة عمل خضار سوتيه بالفرن ومجموعة متنوعة من الوصفات الجديدة

داخل قاع سحري.. ضبط مناظير طبية مهربة بحقائب راكب في مطار القاهرة| صور

10 صور من مسلسل "منورة بأهلها" قبل طرحه للعرض على منصة "شاهد"

فيديو

مصري بأستراليا يحصل على جائزة أفضل طالب دكتوراه في الكيمياء الكهربية "فيديو"

بثينة رشوان: اتجهت إلى عالم البيزنس لكرهي الكسل والجلوس في المنزل

القصة الكاملة لـ طفل الشيشة من تداول صوره حتى عودته لحضن أبيه.. فيديو جراف

لقاء سويدان: الجمهور سبب رجوعي عن قرار الاعتزال

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

اﻟﻤﺰﻳﺪ