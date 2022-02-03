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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان لامع.. روجينا تستعرض جمالها في أحدث ظهور

صدى البلد

تألقت الفنانة روجينا بأطلالة أنيقة شاركتها لجمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت الأنظار بفستان لامع، يبرز جمالها ورشاقتها، وبلوك ميك أب وتسريحة الويفي لشعرها أكملت جمال طلتها ولاقت اعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا.

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روجينا تشارك جمهورها صورا مع زوجها

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روجينا تتألق بالأسود اللامع من مهرجان joy awardٍs

وكانت قد كشفت الفنانة روجينا تطورات حالة ابنتيها الصحية بعد إصابتهما بفيروس كورونا، وطالبت بالدعاء لهم من خلال ستورى عبر حسابها بالإنستجرام.

وكتبت روجينا:" اللهم أنزل شفاءك لمن مسه الضر، وأجبر من أنهكه الوجع وأهلكه التعب واللهم اشفي وعافي كل مريض يتألم ولا يعلم بضعفه إلا أنت سبحانك".

 

وعلى جانب آخر كانت قد نشرت الفنانة روجينا صورة لـ عائلتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر في الصور زوجها الفنان أشرف زكي، وبناتهما، وعلقت على الصور قائلة: "أنتوا أعظم حاجة في عمري".

أحدث أعمال روجينا مسلسل "بنت السلطان" وشارك في بطولته باسم سمرة، وأحمد مجدي، وسوسن بدر، وندى موسى، ومحمود حجازي، وحسن أبو الروس، ومحمد مهران، ونانسي صلاح، وأحمد بدير، وبيومي فؤاد.

الفنان أشرف زكى فستان لامع الفنانة روجينا مسلسل بنت السلطان موسى

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