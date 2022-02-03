بفستان لامع.. روجينا تستعرض جمالها في أحدث ظهور

تألقت الفنانة روجينا بأطلالة أنيقة شاركتها لجمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت الأنظار بفستان لامع، يبرز جمالها ورشاقتها، وبلوك ميك أب وتسريحة الويفي لشعرها أكملت جمال طلتها ولاقت اعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا.

وكانت قد كشفت الفنانة روجينا تطورات حالة ابنتيها الصحية بعد إصابتهما بفيروس كورونا، وطالبت بالدعاء لهم من خلال ستورى عبر حسابها بالإنستجرام.

وكتبت روجينا:" اللهم أنزل شفاءك لمن مسه الضر، وأجبر من أنهكه الوجع وأهلكه التعب واللهم اشفي وعافي كل مريض يتألم ولا يعلم بضعفه إلا أنت سبحانك".

وعلى جانب آخر كانت قد نشرت الفنانة روجينا صورة لـ عائلتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر في الصور زوجها الفنان أشرف زكي، وبناتهما، وعلقت على الصور قائلة: "أنتوا أعظم حاجة في عمري".

أحدث أعمال روجينا مسلسل "بنت السلطان" وشارك في بطولته باسم سمرة، وأحمد مجدي، وسوسن بدر، وندى موسى، ومحمود حجازي، وحسن أبو الروس، ومحمد مهران، ونانسي صلاح، وأحمد بدير، وبيومي فؤاد.