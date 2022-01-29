روجينا تتألق بالأسود اللامع من مهرجان joy awardٍs

شاركت الفنانة،روجينا،إطلالاتها خلال مهرجان joy awards بالسعودية،ونشرت مجموعة صور جديدة لها من خلال صفحتها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت روجينا بالأسود اللامع ،كما اعتمدت شعرها مرفوعا، وكتبت معلقة من خلال صورها:حفل توزيع جوائز@joyawards بالرياض.

وأقيم حفل توزيع جوائز joy awards بالسعودية، وشارك فى الحفل عدد كبير من نجوم الخليج على رأسهم “المطرب ماجد المهندس ، ملحم زين، عايض يوسف ، عبد المجيد الرهيدى ،عبدالله السبع ، عامر الحمود ، بشير غنيم، بدر الشعيبى ، سامى الجابر ،حسن عسيرى، إبراهيم البكرى ، محمد سعد”.

فاز الممثل يعقوب الفرحان بجائزة أفضل ممثل، كما حصلت الفنانة إلهام علي أفضل ممثلة في فئة المسلسلات بحفل جوي أووردز.

وأحيا كاظم الساهر حفل ‏JOY AWARDS، حيث قدم خلال الحفل أغنية "أحبينى" واستقبله الجمهور بحفاوة شديدة، فيما قدم هاني شاكر أغنية "علي الضحكاية، وقدم محمد عبده اغنية "إبعاد" والتي لاقت ترحيب وإعجاب الجمهور، وطلب من هاني شاكر وكاظم الساهر التقاط صورة تذكارية معهما

وحرص عدد من النجوم على إلتقاط صور مع الجمهور السعودي منهم الفنان محمد سعد.

وقام المستشار ترك آل الشيخ بتكريم والد الفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم خلال الحفل.

ويعتبر الحفل حدث فني ترفيهي جامع تقدمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، وتشارك في تنظيمه “مجموعة MBC”.

ومن المرتقب أن يشارك في الحفل بنسخته الثانية هذا العام كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه ونخبة من المدعوّين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة مجموعة من أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين الاجتماعيين والشخصيات العامة وغيرهم.

ويأتي ضمن الحضور المصري كل من أشرف زكى، أمينة خليل، هالة صدقي، نيللي كريم، عمرو يوسف، أحمد فهمي، أكرم حسني، حسن الرداد، عمرو مصطفي، أشرف عبد الباقي، دينا الشربيني و غيرهم.