عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روجينا تتألق بالأسود اللامع من مهرجان joy awardٍs

روجينا تتألق بالأسود اللامع من مهرجان joy awardٍs

الفنانة روجينا
الفنانة روجينا

شاركت الفنانة،روجينا،إطلالاتها خلال مهرجان joy awards بالسعودية،ونشرت مجموعة صور جديدة لها من خلال صفحتها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت روجينا بالأسود اللامع ،كما اعتمدت شعرها مرفوعا، وكتبت معلقة من خلال صورها:حفل توزيع جوائز@joyawards بالرياض.

وأقيم حفل توزيع جوائز joy awards بالسعودية، وشارك فى الحفل عدد كبير من نجوم الخليج على رأسهم “المطرب ماجد المهندس ، ملحم زين، عايض يوسف ، عبد المجيد الرهيدى ،عبدالله السبع ، عامر الحمود ، بشير غنيم، بدر الشعيبى ، سامى الجابر ،حسن عسيرى، إبراهيم البكرى ، محمد سعد”.

فاز الممثل يعقوب الفرحان بجائزة أفضل ممثل، كما حصلت الفنانة إلهام علي أفضل ممثلة في فئة المسلسلات بحفل جوي أووردز.

وأحيا كاظم الساهر حفل ‏JOY AWARDS، حيث قدم خلال الحفل أغنية "أحبينى" واستقبله الجمهور بحفاوة شديدة، فيما قدم هاني شاكر أغنية "علي الضحكاية، وقدم محمد عبده اغنية  "إبعاد" والتي لاقت ترحيب وإعجاب الجمهور، وطلب من هاني شاكر وكاظم الساهر التقاط صورة تذكارية معهما

وحرص عدد من النجوم على إلتقاط صور مع الجمهور السعودي منهم الفنان محمد سعد.

وقام المستشار ترك آل الشيخ بتكريم والد الفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم خلال الحفل.

ويعتبر الحفل حدث فني ترفيهي جامع تقدمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، وتشارك في تنظيمه “مجموعة MBC”.

ومن المرتقب أن يشارك في الحفل بنسخته الثانية هذا العام كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه ونخبة من المدعوّين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة مجموعة من أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين الاجتماعيين والشخصيات العامة وغيرهم.

ويأتي ضمن الحضور المصري كل من أشرف زكى، أمينة خليل، هالة صدقي، نيللي كريم، عمرو يوسف، أحمد فهمي، أكرم حسني، حسن الرداد، عمرو مصطفي، أشرف عبد الباقي، دينا الشربيني و غيرهم.

حفل Joy Awards joy awards اخبار الفنانة روجينا إطلالات روجينا روجينا

ترشيحاتنا

شاومي تستعد لإطلاق أرخص هواتف أندرويد لعام 2022

كامل الوزير: التوسع في إنشاء شبكة النقل الجماعي الأخضر

شاب: قرفان من حياتي لا عارف أعيش ولا اشتغل.. مبروك عطية يرد

رغم تطوير التعليم.. خبير تربوي يضع حلا لظاهرة الدرورس الخصوصية

انفوجراف نتائج مشروعك منذ انطلاقه وحتى ديسمبر 2021

وزير النقل: وصول 12 قطارا من إجمالى 22 لتشغيل القطار الكهربائي .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقسى منذ التسعينيات.. العاصفة "ياسمين" تضرب لبنان على ارتفاع 1000 متر| شاهد

الأمطار تضرب 6 مناطق بالقاهرة في الساعات الاولى من صباح يوم السبت

الطقس غدا.. عاصفة ترابية تضرب البلاد مصحوبة بموجة أمطار جديدة

التموين: تخفيضات 70% على الملابس والأجهزة الكهربائية.. فبراير المقبل

الطقس غدا | الصقيع مستمر والأمطار خفيفة .. وكاترين حرارة تحت الصفر

بركات عن سخرية ضياء السيد من مكافأة الفوز على كوت ديفوار: مش بحب البسطرمة ولا اللي بياكلها

4 بلطجية طعنوه حتى الموت.. وفاة نجل مدرب بلدية المحلة| تفاصيل مأساوية

ناسا تعرض مكافأة مليون دولار لمن يطعم رواد الفضاء..ما القصة ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. متحور كورونا القادم أشد عدوى.. لحظة سقوط عارض سيرك من ارتفاع عالي.. فرنسا ترفض تجنيس مغني مسلم

لن تصدق عمره...أصغر طفل في العالم يتسلق جبل كلمنجارو

عمرها قرن.. شاهد أقدم سمكة "زينة" في العالم|فيديو

لحظة سقوط عارض سيرك أثناء تأرجحه في الهواء|فيديو

فيديو

عادات لا يصدقها عقل.. أغرب قوانين الزواج في العالم

عاصفة ثلجية قوية وإعلان الطوارئ.. شاهد ما يحدث بعدد من الولايات الأمريكية

البطاطس تصبح سامة.. 10 أطعمة لا تضعها أبدا في الثلاجة

أبرز مشاهد جوي أووردز .. سقوط مذيعة وترتر رامز

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ