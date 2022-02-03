عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك يحي ذكرى المعلق محمود بكر

محمود بكر وأحمد الكأس
محمود بكر وأحمد الكأس

أحيا أحمد الكأس نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق ذكرى وفاة المعلق الشهير الراحل محمود بكر ملك الافيهات.

ونشر احمد الكأس صورة تجمعه بالراحل محمود بكر عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقال:

تمر الأيام والشهور والسنين و ذكراك فى القلب 
اليوم الذكرى السنوية لوفاة الكابتن / محمود بكر 
نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يجعل مثواه الجنة.

وتوفى المعلق الراحل محمود بكر ملك الافيهات يوم 3 فبراير عام 2016 .

ولعب محمود بكر فى نادى الأولمبى بعصره الذهبى، وتمكن من الفوز بالدورى المصرى 66، واستطاع الفوز على الأهلى والزمالك وأندية أخرى مثل المحلة والترسانة والإسماعيلى فى عز أمجادها.

لم يستطع جيله إكمال نهضة الأولمبى بعد هزيمة 1967 واستدعاء معظم أفراد الفريق بالجيش للتجنيد وهو معهم، وأنهى خدمته بعد ما وصل إلى رتبة عقيد.

وبعدها عمل محمود بكر فى مركز قطاع الناشئين بالإسكندرية وتخرج من تحت يده العديد من اللاعبين المتميزين، مثل أحمد الكاس وأحمد سارى وطارق العشرى، كما توقع تألق نجم الأهلى السابق محمد ناجى قبل شهرته وانتقاله للأهلى، وعمل بكر فى العديد من القنوات الرياضية.

"عدالة السماء تنزل على ستاد باليرمو" من هنا انطلق المعلق الرياضى الأشهر فى مصر، جملة شهيرة خالدة قالها محمود بكر عقب حصول منتخب مصر على ضربة جزاء وتسجيل هدف التعادل أمام هولندا فى مباراة كأس العالم 1990، كانت شهادة ميلاد حقيقية وبوابة الشهرة الفعلية لبكر .

واحد يقولى.. أقوله" الجملة الأشهر والأكثر تكراراً من المعلق الكبير، ومن درجة إعجاب الناس بها وترديدها، قامت إحدى شركات المحمول بالتعاقد مع بكر لتصوير إعلان ليقول فيه بكر جملته الشهيرة "واحد يقولى" على الرغم من أن مفيش حد قال حاجة ولا حد سأله عن حاجة.

محمود بكر مؤسس نظرية "السيجارة وكوباية الشاى فى البلكونة" التى تخصص فى ترديدها أثناء تعليقه على المباريات كما اشتهر بجملة "عذرا للتأخر فى نقل المباراة بسبب فاصل الإعلانات.. فالإعلانات هى من تدفع رواتبنا".

الزمالك محمود بكر أحمد الكأس ذكرى وفاة محمود بكر الأهلى

ترشيحاتنا

بسبب الغش في الامتحان .. القصة الكاملة لـطالب مزق وجه زميله في القليوبية |شاهد

دور الإفتاء تحسم الجدل حول حكم أكل المسلم اللحوم بالدول غير الإسلامية

منتقبة تقتحم شقة عشيقها بمساعدة 3 مسلحين في القاهرة وتسرق متعلقاته

رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ قرارات نزع الملكية وتعويضات مشروعات الطرق

الجزيرة الإماراتي يواجه بيري «بطل تاهيتي» في افتتاح كأس العالم للأندية.. الليلة

برلماني : مصر الأولى عربيا وأفريقيا فى صناعة الدواء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الغش في الامتحان .. القصة الكاملة لـطالب مزق وجه زميله في القليوبية |شاهد

تعويض 33 مليون جنيه.. أيتن عامر تقع في أزمة مالية جديدة

بين الاكتئاب وشائعات الغيبوبة.. كيف يعيش «عمرو زكي» وما تفاصيل حالته الصحية ؟

خصم و حرمان من العلاوة السنوية.. 8 جزاءات تأديبية للموظفين بالقانون الجديد

تحذير من منشور قديم.. وزير التعليم ينفي مد إجازة نصف العام

موعد مباراة مصر والكاميرون في كأس الأمم الأفريقية

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر من الطقس السيئ الساعات القادمة|فيديو

جوجل تحذر من تطبيق خطير في أندرويد.. فإذا كنت حملته احذفه فورا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فهمى وشيكو الأبرز.. 15 صورة من العرض الخاص لفيلم حامل اللقب

طريقة عمل خضار سوتيه بالفرن ومجموعة متنوعة من الوصفات الجديدة

داخل قاع سحري.. ضبط مناظير طبية مهربة بحقائب راكب في مطار القاهرة| صور

10 صور من مسلسل "منورة بأهلها" قبل طرحه للعرض على منصة "شاهد"

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على تقنية الحكم الآلي في مونديال الأندية

«كارت غير مقبول».. 7 أسباب لظهورها على شاشة عداد الكهرباء مسبق الدفع|فيديوجراف"

ضبط شخص ادعى بأنه المهدي المنتظر.. يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية

عراقي يقتل شقيقه المتحول جنسيا .. ورد فعل صادم من عائلته "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ