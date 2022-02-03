محافظ مطروح يستقبل قنصل عام فرنسا بالإسكندرية

محافظ مطروح ويبحث وقنصل فرنسا بالإسكندرية سبل التعاون المشترك

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، اليوم، السفير محمد نهاض قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، وذلك لبحث سبل توطيد التعاون والتواصل بين الجانبين في العديد من المجالات.



فى بداية الزيارة رحب محافظ مطروح بقنصل عام فرنسا على أرض المحافظة خلال زيارته الأولى لمطروح .

ومن جانبه أعرب قنصل عام فرنسا عن سعادته بزيارة المحافظة مبديا إعجابه الشديد بجمال الشواطئ والطبيعة الخلابة التى تتمتع بها محافظة مطروح وجهود التنمية بها.

وتناول اللقاء سبل تفعيل أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد محافظ مطروح على قوة وعمق العلاقات المصرية الفرنسية فى العديد من المجالات مؤكدا على الترحيب وحرص المحافظة على مزيد من أوجه التعاون المشترك .

كما قام محافظ مطروح خلال اللقاء بإستعراض لكافة مقومات المحافظة السياحية و الفرص الإستثمارية بها، مشيرا إلى أن المحافظة تعد ثاني أكبر محافظات الجمهورية مساحةً، وتتكون من 8 مدن من بينها 7 ساحلية، وسيوة بالجنوب الغربي، وتحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية المصرية، حيث تعد قاطرة للتنمية، بما تحظى به من إمكانيات ومقومات تنموية واستثمارية، في كافة المجالات زراعية وصناعية وسياحية وغيرها،

وأشار على إقامة العديد من المشروعات القومية، من بينها مدينة العلمين الجديدة، كباكورة للمدن الحديثة، التي ستليها مدن أخرى بمطروح، بما تضمه من منشآت وأبراج وجامعات وطرق وإسكان وغيرها، وتطوير منفذ السلوم البرى، كبوابة مصر الغربية، بالإضافة إلى ميناء جرجوب البحري بالإضافة إلي الطرق والمحاور القومية الجديدة، كطريق وادي النطرون - العلمين ومحور الضبعة -روض الفرج، بما تضيفه الطرق البرية والبحرية والسكة الحديد كبنية تحتية، لأهم المقومات، وفتح مزيد من آفاق التنمية.

وأكد قنصل عام فرنسا أن العلاقة بين مصر وفرنسا علاقة تاريخية منذ القدم وتطورت كثيرا خلال الفترة الاخيرة مرحبا بمزيد من التعاون السياحي والاقتصادي بالمحافظة من حيث تنشيط فرص السياحة الفرنسية إلى مطروح والتعريف بمقوماتها السياحية الهائلة بالإضافة لتنظيم مزيد اللقاءات القريبة للتعرف عن قرب الفرص الاقتصادية والاستثمارية بالمحافظة.

فى نهاية اللقاء قدم القنصل الشكر للمحافظ علي حفاوة الإستقبال مؤكدا على مزيد من اللقاءات المستقبلية والتعاون المشترك بالمحافظة.