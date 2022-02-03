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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خبيرة فلك رياضي: الكاميرون ستسيطر في البداية.. وأبوجبل يشارك بالشوط الأول فقط

منتخب مصر
منتخب مصر

كشفت الإعلامية شيماء البهنساوي أول مذيعة فلك رياضي عن توقعاتها لمباراة مصر والكاميرون التي ستتطلق مساء اليوم ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية. 

وقالت الإعلامية شيماء البهنساوي في تصريحات خاصة لموقع " صدى البلد" الاخباري: “أول ساعة وتلت طاقتهم هتكون عالية جدا وإحنا هتكون طاقتنا طاقة حسم وترصد وشد وهنكون صاحيين ومشدودين ومركزين جدا.. طب حد هيقولى 80 دقيقة يعني كده المباراة كلها لأ”. 

وأكملت: “إحنا عندنا منهم وقت بدل ضايع وبريك يعني مثلا الشوط الأول + أول 20 دقيقة بعدها الطاقة هتتحول تبقى داعمة لينا جدا جدا وهما اللى هتبقى طاقتهم فيها شد وحسم”. 

وأوضحت: “لكن لازم نحذر منهم لأنهم هيكونوا مندفعين بشكل كبير طول المباراة.. ياريت نتجنب الصراعات والمشاكل على أد ما نقدر”.

وأكملت: “نقطة تانية مازال mercury متراجع هيسبب شك كبير في قرارات الحكام زي ما شوفنا المباريات اللى فاتت وقولت في وقت سابق ان الفترة دي لحد يوم 4 فبراير هتبقى كده حتى تقنية الفار مش هتكون دقيقة معلش لسه مكملة معانا ولازم افكركوا بيها".

وأضافت: “اللى حصل اننا ك فرقيتين سبحان الله عندنا نفس الـ aspect السخيف بتاع اقتران مارس بالقمر الشخصي اللى يخليك بعد ما تكون كسابان ومسيطر فجأة يغدر بيك و طلعلك مفاجأة غير سارة بالمرة ويعمل دروب غير متوقع”.

وأكملت : “طب دا معناه ايه احنا الاتينين هنخسر يعني؟ ، لأ .. لو فاكرين فى مباراة كوت ديفوار قولتلكوا ان فى فرق درجات كبير ما بين مارس والقمر الشخصي وشبهت ساعتها”. 

وتابعت: "الحريق الذي حدث في دور الـ١٢ وإحنا في الدور الأول فقد يقع علينا ضرر لكن نقدر نتفاداه واتمثل دا وقتها في إصابة الشناوى بعد ما كان مسيطر على الموقف في مياراة المغرب وإصابة أبو جبل بعد ما كان مسيطر على الملعب.

وأكدت أن مارس مقترن تماما بقمر منتخب الكاميرون  يعني الحريق عندهم في نفس الدور! وبالتالي سنجد أن بعد سيطرة منهم واستحواذ على الموقف بقوة فجأة هيحصلهم دروب قوى والكيرف هينزل وهيتغير المشهد خصوصا كمان لما الطاقة تتغير وتبقى في صالحنا.

ونصحت الإعلامية شيماء البهنساوي أول مذيعة فلك رياضي منتخب مصر قائلة : نصيحة الفلك فى المباراة دافع عن نفسك خلال الفترة الاولي من المباراة وماطل وطول فى عمر المباراة بكل ما تستطيع لأن كل ما عدى وقت كل ما طاقتنا زادت أكثر وأنصح الجماهير بعدم القلق لانه لو سيطروا على المباراة في بدايتها ستكون هناك نقطة تحول. 

وقالت  الإعلامية شيماء البهنساوي إن تشكيل منتخب مصر الفلكي كالآتي : 


حراسة المرمى الشوط الأول أبو جبل 
الشوط التانى محمد صبحى

الدفاع
الونش 
عمر كمال 
محمد عبد المنعم 
محمود علاء

خط الوسط 
امام عاشور 
الننى 
السوليه 
زيزو

الهجوم 
صلاح 
مرموش 
مصطفى محمد 
تريزيجيه 
شريف

شيماء البهنساوي مصر كأس الأمم الافريقية الأمم الأفريقية مصر والكاميرون

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