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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

67 ألف طالب وطالبة ينتهون من ماراثون الامتحانات بجامعة سوهاج

صدى البلد

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج عن  انتهاء ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول، من العام الجامعي2021-2022، والتي خاضها ٦٧ ألف طالب وطالبة ب ١٧ كلية ومعهد، وسط آليات وإجراءات احترازية مشددة تضمن سلامة وصحة منتسبي الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين من خطر الاصابة بفيروس كورونا وتحوراته.

وأشار إلى أن الامتحانات أجريت بالكليات الاربع" الصيدلة والطب البشري، والطب البيطري، والتمريض، بالإضافة إلى معهد التمريض" بالمنظومة الرقمية، أما باقي  الكليات فقد أجريت بالمنظومة المميكنة باستخدام نماذج البابل شيت، موجها الشكر لكافة منسوبى الجامعة على تضافر كافة الجهود للوصول بالعملية التعليمية وعملية التقويم لتحقيق المستهدف منها.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور مصطفى عبد الخالق  رئيس جامعة سوهاج، أن إدارة الجامعة نفذت خطة شاملة قبل وأثناء تلك الامتحانات، أقرت  جميع إجراءاتها الاحترازية والوقائية وفقًا للإجراءات الطبية المقررة من وزارة الصحة المصرية، مشيرا إلى أن الامتحانات شهدت انضباطا ولم يحدث ما يعكر صفوها.

واكد رئيس جامعة سوهاج انه قد وجه  بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج، وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حتى يتسنى للطلاب تسجيل المقررات الدراسية قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

وأشار "عبد الخالق" إلى انه طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، تبدأ إجازة منتصف العام 5 فبراير الجاري، ولمدة أسبوعين فقط، ثم تستأنف الجامعات الدراسة 19 فبراير الجاري، مضيفا أن المجلس الأعلى حدد مدة الدراسة في الفصل الثاني 16 أسبوعا، وينتهي الفصل 9 يونيو القادم، وتعقد الامتحانات حتى يوليو، وذلك بحسب طبيعة كل كلية أو معهد.

وقال الدكتور عبد الناصر يسن نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب أن إدارة الجامعة طبقت إجراءات احترازية صارمة خلال الامتحانات، من بينها استخدام الكواشف الطبية على بوابات الحرم الجامعي للكشف على الطلاب والاطمئنان على درجة حرارتهم، وتوفير الكمامات والمطهرات على كل بوابات الدخول، وتوافر الأطقم الطبية للاستعداد لأي من الحالات الطارئة.

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وأضاف أنه تم تجهيز مخيم متسع فى فناء الجامعة لاستيعاب أعداد الطلاب فى الكليات عالية الكثافة للالتزام بالحد الأقصى للجنة الواحدة، بما لا يزيد عن ٢٥ طالب، كما تم وضع جدول امتحانات موزع على فترتين يومياً، بحيث لا تجتمع كليتين من الكليات الاربع عالية الكثافة (آداب - تربية- تجارة- حقوق) فى ذات الفترة الامتحانية الواحدة .

وأكد  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على أنه تم تطبيق التباعد الجسدي بكل حزم، حيث تم وضع مسافات بينية لا تقل عن متر ونصف بين كل طالب والذي يليه في جميع الاتجاهات أثناء أدائهم الامتحانات، بالإضافة إلى  عمليات التعقيم والتطهير والتهوية الدوري لجميع المنشآت والمرافق.

ولفت إلى أنه تم توفير لجان طبية متخصصة داخل الحرم الجامعي للتعامل الطبي مع أي حالة اشتباه، بالإضافة إلى تخصيص لجان عزل لأداء الامتحانات في حالة وجود اشتباه أي حالة مصابة بين الطلاب .

سوهاج امتحانات كورونا أمتحانات الفصل الدراسي جامعة سوهاج الدكتور مصطفى عبد الخالق

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