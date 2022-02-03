مباراة مصر والكاميرون.. شيما صابر: الكل بيقول يارب

شاركت الإعلامية شيما صابر، مجموعة صور جديدة لها من الإستاد الأولمبي، ونشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت شيما صابر معلقة من خلال صورها “الكل بيقول ياااااا رب من ستاد اولمبي قبل ساعات من اللقاء كلنا ثقه في منتخبنا”.

ويلتقى اليوم الخميس، منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره الكاميروني في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والكاميرون

تنقل قنوات بين سبورت مباراة مصر والكاميرون في بطولة كأس أمم إفريقيا بينما جاءت القنوات المفتوحة كالتالي :

- قناة النبأ الليبية: النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة آرينا سبورت: هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

- قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.