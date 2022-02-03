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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عصام الشوالي يقارن مرات تأهل مصر والسنغال للنهائي الإفريقي

صدى البلد

أشاد المعلق التونسي عصام الشوالي، بعدد مرات خوض المنتخب المصري النهائي الإفريقي مقارنة بغريمه المنتخب الكاميروني، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وكتب: "تأهلت السنغال لثالث نهائي لها في كأس أمم إفريقيا بالقرن الـ21 (2002، 2019، 2021)، فقط مصر خاضت نهائيات أكثر منها في هذا القرن (4 – قبل نصف النهائي أمام الكاميرون)".

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موعد مباراة مصر والكاميرون في كأس الأمم الأفريقية

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عودة الونش.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الكاميرون

وتأهل منتخب السنغال لنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية بفوزه على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف مقابل هدف في نصف النهائي.

 

ويستعد منتخب الفراعنة للقاء الكاميرون في في نصف نهائي أمم أفريقيا 2021   ، ليواجه الفائز منتخب السنغال الذي استطاع أن يعبر بوابة نصف النهائي علي حساب بوركينا فاسو لينتظر الفائزة من مباراة مصر والكاميرون  .

 

موعد مباراة مصر والكاميرون 
تقام مباراة منتخب مصر والكاميرون في تمام  الساعة التاسعة مساء ، وسط ترقب كبير من جماهير الكرة المصرية والعربية التي تساند منتخب الفراعنة  .

 

رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم يصل الكاميرون
ووصل جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إلى مقر إقامة المنتخب الوطني في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

 

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون 
تذاع مباراة مصر والكاميرون  على قناتى beIN Sports HD 1 Max و beIN Sports HD 2 Max

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