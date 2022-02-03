موعد نهائي أمم إفريقيا.. السنغال تنتظر الفائز من الفراعنة والكاميرون

أقتربت منافسات كأس الأمم الأفريقية المقامة على أرض الكاميرون من الإنتهاء بعد وصول السنغال إلى النهائي وإنتظار الفائز من مصر والكاميرون.

ويلتقى اليوم الخميس، منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره الكاميروني في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا.

موعد نهائي أمم إفريقيا



ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا يوم الأحد المقبل والموافق 6 فبراير، بين الفائز من مباراة مصر والكاميرون، أمام السنغال.



موعد مباراة مصر والكاميرون

تقام مباراة منتخب مصر والكاميرون في تمام الساعة التاسعة مساء ، وسط ترقب كبير من جماهير الكرة المصرية والعربية التي تساند منتخب الفراعنة .

رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم يصل الكاميرون

ووصل جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إلى مقر إقامة المنتخب الوطني في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون

تذاع مباراة مصر والكاميرون على قناتى beIN Sports HD 1 Max و beIN Sports HD 2 Max

ويتفوق منتخب مصر الوطني، في تاريخ مواجهات الفريقين الذي حقق الفوز في 13 مباراة مقابل 6 انتصارات للأسود بينما انتهت 7 لقاءات بالتعادل.

وسجل منتخب الفراعنة الكبار 33 هدفا مقابل 20 هدفا للكاميرون، وذلك خلال 26 مواجهة بين الفريقين.

كانت لجنة الانضباط داخل الكاف وجهت اتهامات إلى لاعبي ومسئولي مصر والمغرب بسوء السلوك في المباراة.

وأشار مسئولو المباراة المذكورة في تقاريرهم إلى أنه في نهاية المباراة كانت هناك مشاجرات بين مساعد مدرب مصر روجيريو باولو دوس سانتوس سيزار دي سا ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم السيد فوزي لقجع. وتلا ذلك اشتباك عام تم فيه تحديد اللاعب المغربي سفيان بوفال ولاعب مصر مروان مصطفى داود.

وجاءت قرارت لجنة CAF للانضباط على النحو التالي:

- إيقاف مروان محمد مصطفى داود، لاعب مصر رقم 27، لمباراتيه المقبلتين وهما المباراة رقم 50 (نصف النهائي) والمباراة رقم 52 (النهائي) أو المباراة رقم 51 (مباراة المركز الثالث) لسلوكه العنيف، وفرض غرامة قدرها 5000 دولار على الاتحاد المصري.

- إيقاف مساعد مدرب مصر السيد روجيريو باولو دوس سانتوس سيزار دي سا عن مبارياته الأربع القادمة، وهي المباراة رقم 50 (نصف النهائي) والمباراة رقم 52 (النهائي) أو مباراة رقم 51 (مباراة المركز الثالث)، بالإضافة إلى المباراتين التاليتين مع منتخب بلاده، لاستخدامه لفتة بذيئة، وفرض غرامة قدرها 10000 دولار أمريكي على الاتحاد المصري.

- فرض غرامة مالية مقدارها 10000 دولار أمريكي على الاتحاد المصري للمعتدين المجهولين بالحادثة المذكورة أعلاه.

- توجيه تحذير إلى كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر، بسبب سلوكه غير المقبول على مقاعد البدلاء.

- إيقاف لاعبي المغرب رقم 18 سفيان شكلا، ورقم 17 سفيان بوفال، للمباراتين المقبلتين مع المنتخب بسبب سلوكهما العنيف.

- فرض غرامة قدرها 10000 دولار على الاتحاد المغربي للمعتدين المجهولين بالحادثة المذكورة أعلاه.

- توجيه تحذير إلى المسئولين المغاربة الذين تواجدوا على مقاعد البدلاء بسبب سلوكهم غير الرياضي.