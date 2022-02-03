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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمم أفريقيا.. شوبير: نسبة مشاركة أبو جبل أمام الكاميرون 75%

محمد أبو جبل حارس
محمد أبو جبل حارس منتخب مصر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر، من المشاركة أمام الكاميرون، في المباراة المقرر لها اليوم، الخميس، في تمام التاسعة مساءً، على ستاد أوليمبي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة أمم أفريقيا 2021.

وقال  شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: تواصلت مع مصدر لا أشك أبدا في معلوماته وأكد لي أن نسبة مشاركة أبو جبل في مباراة الكاميرون تصل إلى  75%".

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وتابع شوبير: "إن شاء الله أبو جبل هيشارك وهيكون جبل كالعادة، وحتى لو لم يشارك أبو جبل لدينا محمد صبحي ومحمود جاد".

 

مصر Vs الكاميرون

يسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني كارلوس كيروش لترويض أسود الكاميرون، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم وقطع خطوة كبيرة نحو حلم التتويج بالنجمة الثامنة.
وتعد مباراة الليلة بمثابة مواجهة ثأرية للفراعنة، حيث خسر منتخب مصر نهائي أمم أفريقيا 2017 أمام الكاميرون بهدفين مقابل.
وتأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي من بطولة أمم، بعد الفوز على المغرب بهدفين مقابل هدف، الأحد الماضي، بينما صعد منتخب الكاميرون بفوز سهل على جامبيا بهدفين دون رد.
ويحمل منتخب مصر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج ببطولة أمم أفريقيا برصيد 7 مرات، بينما يأتي منتخب الكاميرون في المركز الثاني بـ 5 ألقاب.

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أمم أفريقيا.. شوبير: نسبة مشاركة أبو جبل أمام الكاميرون 75%

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