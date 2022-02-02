نجم الكاميرون السابق: صلاح يضحي من أجل منتخب مصر

قال بيير ويبو نجم منتخب الكاميرون الأسبق إن لديه الكثير ليقوله عن محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي.

وأكد ويبو عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور إن صلاح لاعب رائع وقدم مستويات مبهرة مع ليفربول ومع منتخب مصر موضحاً أنه يلاحظ تضحية اللاعب من أجل بلاده والتأقلم مع زملاءه في أسرع وقت.

وأضاف:" في مباريات كثيرة نجده مهاجم صريح وفي نفس الوقت يلعب على الأطراف ودفاعياً يقدم الكثير وقد قلت لكم من قبل هناك الكثير لنقوله عنه وخاصة الطاقة الإيجابية التي يعطيها للفريق وشخصيته الرائعة أمام الحكام ويعمل طول الوقت ويتحدث للحكام فهذا الشخص الذي لديه المقدرة على أن يجعل لاعبيه يلتفوا حوله".

وأتم ويبو:" أستطيع القول أن صلاح قائد حقيقي وأقدره كثيراً ما يفعله مع المنتخب لأنه ليس من السهل القيام بكل ما يفعله من أجل فريقه وهو يقوم بك جيداً وهو نجم كبير".

