عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الكاميرون السابق: صلاح يضحي من أجل منتخب مصر

محمد صلاح
محمد صلاح

قال بيير ويبو نجم منتخب الكاميرون الأسبق إن لديه الكثير ليقوله عن محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي.
وأكد ويبو عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور إن صلاح لاعب رائع وقدم مستويات مبهرة مع ليفربول ومع منتخب مصر موضحاً أنه يلاحظ تضحية اللاعب من أجل بلاده والتأقلم مع زملاءه في أسرع وقت.
وأضاف:" في مباريات كثيرة نجده مهاجم صريح وفي نفس الوقت يلعب على الأطراف ودفاعياً يقدم الكثير وقد قلت لكم من قبل هناك الكثير لنقوله عنه وخاصة الطاقة الإيجابية التي يعطيها للفريق وشخصيته الرائعة أمام الحكام ويعمل طول الوقت ويتحدث للحكام فهذا الشخص الذي لديه المقدرة على أن يجعل لاعبيه يلتفوا حوله".
وأتم ويبو:" أستطيع القول أن صلاح قائد حقيقي وأقدره كثيراً ما يفعله مع المنتخب لأنه ليس من السهل القيام بكل ما يفعله من أجل فريقه وهو يقوم بك جيداً وهو نجم كبير".
 

ترشيحاتنا

الأرصاد الجوية: السفن الطائرة فوق قناة السويس ليست إلا سراب "مورجانة".. فيديو

مباراة مصر والكاميرون ... كل ما يتعلق بالمباراة لحظة بلحظة من الآن

نجم الكاميرون السابق: صلاح يضحي من أجل منتخب مصر

نجم الكاميرون الأسبق: تريزيجيه سينتقل إلى فريقي باشاك شهير التركي

أمريكا: هجمات الحوثيين ضد المدنيين هي العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى حل للأزمة

ارتفاع قياسي .. البحرين تسجل 7853 إصابة جديدة بـ كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نادية.. عاصفة جديدة تغرق سوق السمك الشهير في هامبورج للمرة الثالثة

جوجل تحذر من تطبيق خطير في أندرويد.. فإذا كنت حملته احذفه فورا

بث مباشر مباراة السنغال وبوركينا فاسو اليوم في نصف نهائي أمم أفريقيا 2021

خوفا من التجسس.. إيقاف تدريبات منتخب مصر بعد رصد طائرة تحلق فوق المعسكر

بين الاكتئاب وشائعات الغيبوبة.. كيف يعيش «عمرو زكي» وما تفاصيل حالته الصحية ؟

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر من الطقس السيئ الساعات القادمة|فيديو

12 حالة| متى يحق للكهرباء فصل التيار ورفع العداد ؟

الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير فيصل بن خالد بن فهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل خضار سوتيه بالفرن ومجموعة متنوعة من الوصفات الجديدة

داخل قاع سحري.. ضبط مناظير طبية مهربة بحقائب راكب في مطار القاهرة| صور

10 صور من مسلسل "منورة بأهلها" قبل طرحه للعرض على منصة "شاهد"

طريقة عمل دجاج محشي خطوة بخطوة

فيديو

مصري بأستراليا يحصل على جائزة أفضل طالب دكتوراه في الكيمياء الكهربية "فيديو"

بثينة رشوان: اتجهت إلى عالم البيزنس لكرهي الكسل والجلوس في المنزل

القصة الكاملة لـ طفل الشيشة من تداول صوره حتى عودته لحضن أبيه.. فيديو جراف

لقاء سويدان: الجمهور سبب رجوعي عن قرار الاعتزال

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

اﻟﻤﺰﻳﺪ