سفير مصر بالكاميرون يحسم جدل التجسس على تدريبات المنتخب

قال مدحت المليجي سفير مصر فى الكاميرون، إنه تم الاتفاق مع وزير الداخلية فى الكاميرون على الخطة الأمنية للحفاظ على سلامة الجماهير، و لتأمين خط سير الجمهور من المطار لـ المباراة، موضحًا أن عدد الجماهير سيكون فى حدود الـ 800.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك 17 اتوبيس سيتوجهون من المطار لـ الملعب، وسيكون هناك تأمين لهم من خلال موتوسيكلات شرطة.



وأشار إلى أنه تم إعفاء المشجعين المصريين من الخضوع لفحوصات كورونا فى الكاميرون، وتم الاكتفاء بما تم فى مصر.



ولفت إلى أن الحكومة فى الكاميرون تقدم الدعم الكامل فى الحدود المطلوبة، وهناك مدرج كبير مخصص للجماهير المصرية وسيتم تأمينه.



وكشف أن خبرات الكاميرون ليست كبيرة مثل مصر، ولكن نسعى على قدر المستطاع ووفق لـ الموجود فى الكاميرون.



وكشف مفاجأة بشأن الكاميرات التى يقال عليها أنها تسجل تدريب المنتخب، وقائلا إنها الدرون للتأمين فقط وليس للتجسس.



وأوضح أن هذه الفترة تشهد أشياء كثيرة، ولكن على الجميع الاستماع لـ المعلومات الصحيحة وأكد أن الروح المعنوية للمنتخ عالية، و هناك أداء مميز وسنصل للنهائى بأمر الله.



وقد قرر كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني إيقاف مران المنتخب الوطني أكثر من مرة عقب رصد طائرة تحلق في السماء أكثر من مرة لرصد تدريبات الفراعنة قبل مواجهة الكاميرون غدا في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وأكد مصدر مسئول في الاتحاد المصري لكرة القدم أن كارلوس كيروش قرر وقف التدريبات خوفا من تجسس الطائرة على مران المنتخب .

واختتم المنتخب الوطني تدريباته اليوم استعدادًا للقاء الكاميرون في الثامنة من مساء غد ( التاسعة في القاهرة ) في الدور قبل النهائي لبطولة الأمم الأفريقية.

شهد المران مشاركة محمد أبو جبل في التدريبات الجماعية ، فيما واصل محمد الشناوي برنامجه العلاجي.