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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الطيران: مطار العلمين نموذج للمطارات الداعمة للتنمية والسياحة والاستثمار

مطار العلمين
مطار العلمين
أ ش أ

أكد وزير الطيران المدنى سامح الحفنى أن النتائج التي يحققها مطار العلمين الدولي؛ تعكس نجاح رؤية الدولة المصرية في تحويل مدينة العلمين الجديدة إلى مركز عالمي للسياحة والأعمال والاستثمار، مشيرا إلى أن النمو المتسارع في أعداد الركاب والرحلات يعكس الثقة المتزايدة في المقصد المصري وكفاءة البنية التحتية الحديثة التي تم تنفيذها وفق أعلى المعايير الدولية.

وأضاف الحفني أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة لتطوير مطار العلمين الدولي ورفع جاهزيته التشغيلية لاستيعاب النمو المتوقع خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استضافة المدينة للفعاليات الدولية الكبرى وفي مقدمتها معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026، الذي يمثل منصة عالمية لتعزيز التعاون الدولي واستعراض أحدث ما وصلت إليه صناعات الطيران والفضاء.

وأوضح أن أعمال التطوير بالمطار شملت إعادة توزيع المساحات داخل مبنى الركاب لزيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين انسيابية الحركة، إلى جانب زيادة عدد "كاونترات" إنهاء إجراءات السفر من خلال إضافة كاونترات متحركة، وتوسعة صالة السفر، وتطوير سيور الحقائب بصالة الوصول، فضلًا عن تحديث منظومة تداول الأمتعة بأحدث التقنيات بما يضمن تقديم تجربة سفر أكثر كفاءة وجودة للركاب.

وأكد الحفني وزير الطيران المدني أن استضافة النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء تعكس المكانة المتنامية التي باتت تحظى بها مصر على خريطة صناعة الطيران والفضاء إقليميًا ودوليًا، وتسهم في فتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة؛ بما يدعم مستهدفات الدولة في بناء قطاع طيران مدني حديث وقادر على المنافسة إقليميًا وعالميا.

يأتى ذلك في ضوء الطفرة التنموية التي تشهدها مدينة العلمين الجديدة، تواصل وزارة الطيران المدني تنفيذ خططها لتطوير ورفع كفاءة مطار العلمين الدولي، بما يواكب النمو المتسارع في حركة السفر والسياحة والاستثمار، ويعزز جاهزيته لاستقبال النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء (EIAS 2026)، المقرر إقامته خلال شهر سبتمبر المقبل .

وتؤكد مؤشرات التشغيل بالمطار استمرار الأداء الإيجابي وتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، حيث تشير التقديرات إلى ارتفاع عدد الركاب خلال عام 2026 إلى نحو 266,593 راكبًا، مقارنة بـ169,541 راكبًا خلال عام 2025، بنسبة نمو تبلغ 57%، فيما ارتفع عدد الرحلات الجوية إلى 3,193 رحلة مقابل 2,542 رحلة خلال العام الماضي بنسبة زيادة 26%.

كما ارتفع عدد شركات الطيران العاملة بالمطار إلى 15 شركة، من بينها الإتحاد للطيران، وفلاي دبي، وفلاي ناس، وآير كايرو، والخطوط السعودية؛ بما يعكس تنامي الطلب على السفر إلى مدينة العلمين الجديدة وتعزيز مكانة المطار كبوابة جوية رئيسية لمنطقة الساحل الشمالي.

ومع انطلاق موسم صيف 2026، استقبل المطار رحلات جديدة لعدد من شركات الطيران الدولية، من بينها تاروم الرومانية، وإنتر إير البولندية، وبي إتش إير البلغارية، وطيران الخليج، مع توقعات بارتفاع عدد شركات الطيران العاملة إلى نحو 26 شركة بنهاية الموسم.

ومن المتوقع أن يشهد المطار خلال الفترة المقبلة مزيدًا من التوسع في شبكة خطوطه الدولية، بما يدعم جهود الدولة لزيادة الحركة السياحية والاستثمارية، ويعزز مكانة مدينة العلمين الجديدة كوجهة اقتصادية وسياحية متكاملة على مدار العام.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني الرامية إلى تطوير منظومة المطارات المصرية وفق أحدث المعايير الدولية؛ بما يسهم في تعزيز كفاءة البنية التحتية لقطاع الطيران، ودعم مستهدفات رؤية مصر في زيادة أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030، وترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي رائد للنقل الجوي والسياحة والاستثمار.

وزير الطيران المدنى سامح الحفنى مطار العلمين الدولي

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