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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يارا السكري تكشف لـ صدى البلد تفاصيل مشاركتها في فيلم صقر وكناريا.. (حوار )

النجمة يارا السكري
النجمة يارا السكري
أوركيد سامي

تعيش الفنانة يارا السكري حالة من النشاط الفني، بعدما خطفت الأنظار بأدائها في فيلم «صقر وكناريا»، الذي يُعرض حاليًا في دور السينما بمصر والوطن العربي ويحقق نجاحًا جماهيريًا،  وفي حوارها مع موقع صدى البلد الإخباري، تحدثت عن كواليس الفيلم، وسر جمالها، ورأيها في ردود الفعل التي تلقتها مؤخرًا.

- في البداية.. كيف ترين تجربة فيلم «صقر وكناريا»؟

فيلم «صقر وكناريا» تجربة مختلفة بالنسبة لي، خاصة أنه عمل كوميدي، واستمتعت جدًا بكل تفاصيله، وبالعمل مع جميع فريق العمل، وكانت الأجواء مليئة بالطاقة الإيجابية.

- وكيف استقبلتِ ردود فعل الجمهور على الفيلم؟

سعيدة جدًا بردود الفعل، والحمد لله الجمهور تفاعل مع الفيلم بشكل كبير، وهذا أسعدني لأن أي فنان ينتظر دائمًا رأي الجمهور في عمله.

- يلاحظ الجمهور دائمًا تألقك.. فما سر جمالك؟

لا يوجد أي سر للجمال، السر الحقيقي هو الراحة النفسية فقط، لأنها تنعكس على الإنسان في كل شيء.

- وماذا عن نجاح مسلسل «علي كلاي»؟

أنا سعيدة جدًا بنجاح مسلسل «علي كلاي»، وسعيدة أكثر بتفاعل الجمهور مع المسلسل ومع شخصية «روح»، لأن هذا التفاعل يؤكد أن الشخصية وصلت للمشاهدين بالشكل الذي تمنيته.

الفيلم من بطولة  محمد عادل إمام وشيكو، إلى جانب يسرا اللوزي ويارا السكري، والنجم خالد الصاوي، والفنانة انتصار، ومحمود عبد المغني، ونسرين أمين، وعدد كبير من الفنانين.

https://youtube.com/shorts/q1vnvCsyHQ8?si=QPwEHnkK-RQbmNrl

النجمة يارا السكري اخبار الفن نجوم الفن

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