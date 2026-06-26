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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

"سيارة الدار الأخرة للأفراح" يفوز بجائزة ٥ آلاف دولار في “ملتقى أفلامنا”

فيلم سيارة الدار الأخرة للأفراح
فيلم سيارة الدار الأخرة للأفراح

فاز منذ قليل مشروع الفيلم الفلسطيني “سيارة الدار الأخرة للأفراح”، من إخراج وسام الجعفري وإنتاج حنا عطالله، بجائزة شبكة تلفزيون وراديو العرب ART، وتبلغ قيمة الجائزة 5 آلاف دولار، وتُمنح لأفضل مشروع فيلم قيد التطوير ضمن الدورة العاشرة من ملتقى أفلامنا، الذي أُقيم عبر الإنترنت خلال الفترة من 24 إلى 26 يونيو الجاري، بتنظيم جمعية أفلامنا، وقد سلّم الجائزة أنطوان خليفة، المستشار الفني للقنوات.

فيلم سيارة الدار الأخرة للأفراح

وتدور أحداث الفيلم حول "ربيع"، وهو رجل فلسطيني في الخمسينيات من عمره يقضي عشر سنوات محتجزاً في مستشفى للأمراض النفسية في بيت لحم، ويدفعه هوسه السياسي المتزايد إلى وضع خطة بالاشتراك مع عدد من النزلاء، لاختطاف الرئيس الأميركي خلال زيارته للقدس. وقبيل موعد تنفيذ الخطة، يُمنح ربيع إذناً بالخروج لمدة يومين لحضور زفاف ابنة شقيقه، فيرى في هذه الحرية المؤقتة فرصته الوحيدة للتحرك.

ملتقى أفلامنا

يُذكر أن ملتقى أفلامنا هو ملتقى للإنتاج المشترك يجمع المنتجين والمخرجين المستقلين وأصحاب مشاريع الأفلام الطويلة (الروائية والوثائقية) من المنطقة العربية مع شركاء إقليميين ودوليين، من منتجين ووكلاء مبيعات وممثلي صناديق دعم ومهرجانات. ويهدف الملتقى إلى بناء شراكات سينمائية جديدة، وتشجيع تطوير المشاريع والإنتاجات المشتركة، وتفعيل التعاون بين الخبراء وأصحاب المشاريع، بما يسهم في تسهيل الحصول على التمويل الإقليمي والدولي، وتحفيز تبادل الخبرات بين المشاركين وفرق الأفلام.

فيلم سيارة الدار الأخرة للأفراح فلسطين ملتقى أفلامنا

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