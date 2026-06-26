محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو في مباراة البرتغال وكولومبيا.. الظهور السادس

أعلن الإعلامي أحمد حسن، عن إسناد مهمة إدارة تقنية الفيديو "VAR" في مباراة البرتغال وكولومبيا بكأس العالم 2026، للحكم المصري الدولي محمود عاشور.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك : "الظهور السادس.. محمود عاشور حكماً مساعداً لتقنية الفيديو في لقاء البرتغال وكولومبيا".

ويعد هذا الظهور هو السادس لـ محمود عاشور في كأس العالم، ليواصل كتابة التاريخ كأول حكم مصري وعربي وأفريقي يشارك في 6 مباريات بالمونديال ضمن منظومة تقنية الفيديو.

البرتغال وكولومبيا

ويدخل منتخب كولومبيا، المباراة، متصدرًا جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل منتخب البرتغال المركز الثاني برصيد 4 نقاط، في مواجهة مرتقبة لحسم بطاقتي التأهل عن المجموعة.