لويس دياز بعد تأهل كولومبيا: هدفنا تحقق.. وسنقاتل أمام البرتغال على الصدارة

أكد لويس دياز، نجم منتخب كولومبيا، أن الأولوية لفريقه كانت تحقيق الفوز أمام الكونغو الديمقراطية من أجل ضمان التأهل مبكرًا إلى الدور التالي من بطولة كأس العالم 2026.

وتمكن المنتخب الكولومبي من حسم مواجهته أمام الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات، ليؤكد عبوره رسميًا إلى دور الـ32 بعدما حقق الانتصار الثاني على التوالي.

وبهذا الفوز رفع منتخب كولومبيا رصيده إلى 6 نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى على أوزبكستان، ليصبح سادس المنتخبات التي تحجز مقعدها في الدور المقبل من البطولة.

في المقابل، توقف رصيد الكونغو الديمقراطية عند نقطة واحدة في المركز الثالث، ليصبح موقفه معقدًا قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وسجل دانيال مونيوز هدف اللقاء الوحيد، ليواصل تألقه في البطولة بعدما رفع رصيده إلى هدفين حتى الآن.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب كولومبيا نظيره البرتغالي في الجولة الأخيرة لتحديد صدارة المجموعة، بينما يلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية مع أوزبكستان في مباراة حاسمة للبقاء في المنافسة.

وفي تصريحاته عقب اللقاء، أوضح دياز أن الفريق دخل المباراة بهدف واضح وهو الفوز وحسم التأهل، وهو ما تحقق بالفعل.

وأضاف أن المواجهة لم تكن سهلة، في ظل قوة الخصم بدنيًا وتنظيمه الجيد، ما تطلب تركيزًا عاليًا من لاعبي كولومبيا طوال المباراة.

وأشار نجم المنتخب الكولومبي إلى أن التأهل جاء نتيجة عمل جماعي من جميع اللاعبين، مؤكدًا أن الأداء يتحسن من مباراة لأخرى رغم وجود بعض الجوانب التي تحتاج إلى تطوير.

واختتم دياز تصريحاته بالتأكيد على أن مواجهة البرتغال ستكون اختبارًا صعبًا، لكنه شدد على أن فريقه سيقاتل من أجل إنهاء دور المجموعات في صدارة المجموعة.