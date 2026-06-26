الأزهر يعزي فنزويلا في ضحايا الزلزال المدمر .. ويناشد العالم إغاثة المناطق المنكوبة

أعرب الأزهر الشريف عن خالص عزائه ومواساته لفنزويلا وشعبها في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، وأسفر عن مئات القتلى وآلاف المصابين والمشردين، مؤكداً تضامنه الإنساني الكامل مع الشعب الفنزويلي في هذا المصاب الأليم.

وأكد الأزهر - في بيان اليوم - متابعته ببالغ الأسى للأنباء الواردة عن انهيار مئات المباني والأبراج السكنية، وإعلان حالة الطوارئ وتنفيذ عمليات إخلاء واسعة بالمناطق المنكوبة، مناشداً المجتمع الدولي ومنظمات الإغاثة الإنسانية سرعة تقديم الدعم الميداني، ومساندة فرق الإنقاذ في انتشال العالقين تحت الأنقاض وتوفير المأوى للمتضررين.

وتقدم الأزهر الشريف - بخالص العزاء - إلى حكومة فنزويلا وشعبها وأسر الضحايا، سائلاً الله - عز وجل - أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ البشرية من كل سوء.