البرهان: لن نشارك في أية مفاوضات لا تؤدي إلى تفكيك الميليشيات

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، أن الحكومة السودانية لن تشارك في أي مفاوضات أو مبادرات سياسية لا تتضمن تفكيك الميليشيات المسلحة وإنهاء وجودها، مشدداً على أن تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد يبدأ بإنهاء ما وصفه بـ"التمرد".

وقال البرهان إن أي عملية تفاوضية يجب أن تستند إلى أسس واضحة تضمن استعادة مؤسسات الدولة وفرض سيادة القانون، مؤكداً أن القوات المسلحة ستواصل عملياتها العسكرية حتى تحقيق أهدافها المعلنة.

وأضاف أن السودان منفتح على الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة، لكنه شدد على أن أي تسوية سياسية يجب أن تضمن نزع سلاح الميليشيات وعدم السماح بعودتها كقوة عسكرية خارج إطار الدولة.

وتأتي تصريحات البرهان في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية التي تقودها أطراف إقليمية ودولية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية، بالتزامن مع استمرار المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدد من مناطق البلاد.

في المقابل، لم يصدر تعليق فوري من قوات الدعم السريع على تصريحات البرهان، بينما تتواصل المساعي الدولية للدفع نحو حل سياسي ينهي الصراع ويخفف من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان.