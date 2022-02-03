عودة الونش.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الكاميرون

يلتقى اليوم الخميس، منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره الكاميروني في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويتفوق منتخب مصر الوطني، في تاريخ مواجهات الفريقين الذي حقق الفوز في 13 مباراة مقابل 6 انتصارات للأسود بينما انتهت 7 لقاءات بالتعادل.

وسجل منتخب الفراعنة الكبار 33 هدفا مقابل 20 هدفا للكاميرون، وذلك خلال 26 مواجهة بين الفريقين.

ومن المتوقع أن يدفع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الوطني بتشكيل امام الكاميرون كالتالي:

محمد صبحي في حراسة المرمى

خط الدفاع : أحمد فتوح _ محمود حمدي الونش _محمد عبد المنعم _عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط : حمدي فتحي_ محمد النني_ عمرو السولية

خط الهجوم : عمر مرموش _ محمد صلاح _ مصطفي محمد

صدى البلد استعرض تاريخ مواجهات مصر والكاميرون قبل المواجهة المرتقبة غدا الخميس.

كان اللقاءان الأول والثاني وديا في ياوندي، وفاز الكاميرون أولا بهدفين دون رد في 23 فبراير 1983، وبعده بثلاثة أيام تعادلا 1/1 وسجل طاهر أبو زيد لمصر.

وفي 29 مايو 1983 التقيا للمرة الثالثة وديا بالمحلة، وفاز الفراعنة بأربعة أهداف نظيفة، أحرز عماد سليمان هدفين وكل من مجدي عبد الغني وحمدي نوح هدفا.

وشهدت ابيدجان المواجهة الرسمية الأولى بينهما، في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا التي أقيمت في ساحل العاج، وذلك يوم 4 مارس 1984 وانتهت بفوز مصر بهدف سجله أبو زيد.

وكان اللقاء الخامس وديا في مصر يوم 3 يوليو 1984، وفاز الفراعنة بهدفين مقابل هدف، واحرز لمصر شوقي غريب وإبراهيم يوسف.

وفي ياوندي لعبا وديا مبارتين في 3 و6 فبراير 1985 وفازت الكاميرون بهدف في الأولى ، وانتهت الثانية بالتعادل السلبي.

ورد الأسود الزيارة الودية لمصر ليلتقي الفريقان يومي 29 و31 مارس 1985، وفاز الفراعنة في الأولى بهدفين دون رد سجلهما جمال عبد الحميد ومحمد رمضان، وفازت مصر أيضآ في المباراة الثانية بهدفين لهدف، وسجل لمصر رمضان وعلاء نبيل.

المواجهة العاشرة كانت في نهائي أمم أفريقيا بالقاهرة يوم 21 مارس 1986، وانتهت بالتعادل السلبي ثم فوز مصر بركلات الترجيح 4/5 واحراز اللقب.

كان اللقاء الحادي عشر في الدور نصف النهائي لدورة الألعاب الإفريقية بنيروبى يوم 9 أغسطس 1987، وانتهى بالتعادل 1/1 وسجل محمد رمضان لمصر، ثم فاز الفراعنة بركلات الترجيح 3/4.

وشهدت المغرب اللقاء الثاني عشر ضمن دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا، وانتهى بفوز الأسود بهدف في 14 مارس 1988.

والتقي المنتخبان وديا في الكاميرون مرتين يومي 18 و21 يوليو 1992، وفاز الفراعنة بهدف في الأولى سجله حسام حسن، وبنفس النتيجة في المباراة الثانية ولكن بهدف أحمد الكاس.

وكانت المواجهة رقم 15 ودية بالقاهرة وانتهت بالتعادل السلبي في 26 مارس 1994.

اللقاء السادس عشر شهدته جنوب إفريقيا يوم 18 يناير 1996، في دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا، وفاز الأسود بهدفين لهدف سجله على ماهر.

وفي 22 ديسمبر 1997 كان اللقاء السابع عشر وديا بالقاهرة، وفاز الفراعنة بهدفين دون رد سجلهما هادي خشبة وعلي ماهر.

جاءت المواجهة الثامنة عشر في مالي ضمن دور الثمانية لكأس أمم أفريقيا يوم 4 فبراير 2002، وانتهت بفوز الكاميرون بهدف.

وشهدت تونس اللقاء التاسع عشر بدور المجموعات لكأس أمم أفريقيا في 3 فبراير 2004، وانتهى بالتعادل السلبي.

وفي تصفيات كأس العالم 2006 التقي المنتخبان للمرة رقم 20 و21، وفاز الفراعنة ذهابا بثلاثة أهداف لهدفين، وسجل لمصر محمد شوقي وأحمد حسن وطارق السيد، في 5 سبتمبر 2004، وتعادلا 1/1 ايابا وأحرز شوقي لمصر، في 8 أكتوبر 2005.

وشهدت غانا مواجهتين ضمن كأس أمم أفريقيا 2008، الأولى في دور المجموعات وفازت مصر 2/4 وسجل كل من حسني عبد ربه ومحمد زيدان هدفين في 22 يناير، والثانية في الدور النهائي وفاز الفراعنة مجددا بهدف أحرزه محمد أبو تريكة في 10 فبراير.

وفي أنجولا كان اللقاء رقم 24 بدور الثمانية لكأس أمم أفريقيا يوم 25 يناير 2010، وفاز الفراعنة بثلاثة أهداف لهدف، وسجل لمصر أحمد حسن هدفين ومحمد ناجي جدو.

وفي 20 مايو 2012 كانت المواجهة رقم 25 ودية، وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين لهدف، وسجل لمصر أحمد المحمدي وأبو تريكة.

وشهدت الجابون اللقاء الأخير في نهائي كأس أمم أفريقيا يوم 5 فبراير 2017، واسفر عن فوز الكاميرون بهدفين لهدف سجله محمد النني.

موعد مباراة مصر والكاميرون

تقام مباراة منتخب مصر والكاميرون في تمام الساعة التاسعة مساء ، وسط ترقب كبير من جماهير الكرة المصرية والعربية التي تساند منتخب الفراعنة .

رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم يصل الكاميرون

ووصل جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إلى مقر إقامة المنتخب الوطني في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون

تذاع مباراة مصر والكاميرون على قناتى beIN Sports HD 1 Max و beIN Sports HD 2 Max

ويتفوق منتخب مصر الوطني، في تاريخ مواجهات الفريقين الذي حقق الفوز في 13 مباراة مقابل 6 انتصارات للأسود بينما انتهت 7 لقاءات بالتعادل.

وسجل منتخب الفراعنة الكبار 33 هدفا مقابل 20 هدفا للكاميرون، وذلك خلال 26 مواجهة بين الفريقين.

كانت لجنة الانضباط داخل الكاف وجهت اتهامات إلى لاعبي ومسئولي مصر والمغرب بسوء السلوك في المباراة.

وأشار مسئولو المباراة المذكورة في تقاريرهم إلى أنه في نهاية المباراة كانت هناك مشاجرات بين مساعد مدرب مصر روجيريو باولو دوس سانتوس سيزار دي سا ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم السيد فوزي لقجع. وتلا ذلك اشتباك عام تم فيه تحديد اللاعب المغربي سفيان بوفال ولاعب مصر مروان مصطفى داود.

وجاءت قرارت لجنة CAF للانضباط على النحو التالي:

- إيقاف مروان محمد مصطفى داود، لاعب مصر رقم 27، لمباراتيه المقبلتين وهما المباراة رقم 50 (نصف النهائي) والمباراة رقم 52 (النهائي) أو المباراة رقم 51 (مباراة المركز الثالث) لسلوكه العنيف، وفرض غرامة قدرها 5000 دولار على الاتحاد المصري.

- إيقاف مساعد مدرب مصر السيد روجيريو باولو دوس سانتوس سيزار دي سا عن مبارياته الأربع القادمة، وهي المباراة رقم 50 (نصف النهائي) والمباراة رقم 52 (النهائي) أو مباراة رقم 51 (مباراة المركز الثالث)، بالإضافة إلى المباراتين التاليتين مع منتخب بلاده، لاستخدامه لفتة بذيئة، وفرض غرامة قدرها 10000 دولار أمريكي على الاتحاد المصري.

- فرض غرامة مالية مقدارها 10000 دولار أمريكي على الاتحاد المصري للمعتدين المجهولين بالحادثة المذكورة أعلاه.

- توجيه تحذير إلى كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر، بسبب سلوكه غير المقبول على مقاعد البدلاء.

- إيقاف لاعبي المغرب رقم 18 سفيان شكلا، ورقم 17 سفيان بوفال، للمباراتين المقبلتين مع المنتخب بسبب سلوكهما العنيف.

- فرض غرامة قدرها 10000 دولار على الاتحاد المغربي للمعتدين المجهولين بالحادثة المذكورة أعلاه.

- توجيه تحذير إلى المسئولين المغاربة الذين تواجدوا على مقاعد البدلاء بسبب سلوكهم غير الرياضي.