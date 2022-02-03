موعد مباراة مصر والكاميرون في كأس الأمم الأفريقية

يواجه منتخب مصر مساء اليوم الخميس نظيره الكاميروني “المستضيف” في نصف النهائي أمم أفريقيا 2021.



موعد مباراة مصر والكاميرون

تقام مباراة منتخب مصر والكاميرون في تمام الساعة التاسعة مساء ، وسط ترقب كبير من جماهير الكرة المصرية والعربية التي تساند منتخب الفراعنة .

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون

تذاع مباراة مصر والكاميرون على قناتى beIN Sports HD 1 Max و beIN Sports HD 2 Max

مفاجأة بشأن كاميرات طائرة التجسس علي تدريبات المنتخب

وكشف مفاجأة بشأن الكاميرات التى يقال عليها أنها تسجل تدريب المنتخب، وقائلا إنها الدرون للتأمين فقط وليس للتجسس.



وأوضح أن هذه الفترة تشهد أشياء كثيرة، ولكن على الجميع الاستماع لـ المعلومات الصحيحة وأكد أن الروح المعنوية للمنتخب عالية، و هناك أداء مميز وسنصل للنهائى بأمر الله.



بعد رصد طائرة علي ملعب التمرين .. كيروس يلغي التدريبات

قرر كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني إيقاف مران المنتخب الوطني أكثر من مرة عقب رصد طائرة تحلق في السماء أكثر من مرة لرصد تدريبات الفراعنة قبل مواجهة الكاميرون غدا في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وأكد مصدر مسئول في الاتحاد المصري لكرة القدم أن كارلوس كيروش قرر وقف التدريبات خوفا من تجسس الطائرة على مران المنتخب .

سفير مصر في ياوندي: 800 مشجع في مصري في مباراة المنتخب والكاميرون

قال مدحت المليجي سفير مصر لدى الكاميرون، إنه تم الاتفاق مع وزير الداخلية الكاميروني على الخطة الأمنية للحفاظ على سلامة الجماهير، وتأمين خط سير الجمهور من المطار لـ المباراة، موضحًا أن عدد الجماهير سيكون فى حدود الـ 800 مشجع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك 17 أتوبيسا سيتوجهون من المطار إلى الملعب، وسيكون هناك تأمين لهم من خلال موتوسيكلات شرطة.

وأشار إلى أنه تم إعفاء المشجعين المصريين من الخضوع لفحوصات كورونا فى الكاميرون، وتم الاكتفاء بما تم فى مصر.

ولفت إلى أن الحكومة فى الكاميرون تقدم الدعم الكامل فى الحدود المطلوبة، وهناك مدرج كبير مخصص للجماهير المصرية وسيتم تأمينه.