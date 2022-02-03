عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة مصر والكاميرون في كأس الأمم الأفريقية

منتخب مصر
منتخب مصر

يواجه منتخب مصر مساء اليوم الخميس نظيره الكاميروني “المستضيف” في نصف النهائي أمم أفريقيا 2021.


 موعد مباراة مصر والكاميرون 

 تقام مباراة منتخب مصر والكاميرون في تمام  الساعة التاسعة مساء ، وسط ترقب كبير من جماهير الكرة المصرية والعربية التي تساند منتخب الفراعنة  .

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون 

تذاع مباراة مصر والكاميرون  على قناتى beIN Sports HD 1 Max و beIN Sports HD 2 Max

 

مفاجأة بشأن كاميرات طائرة التجسس علي تدريبات المنتخب 

وكشف مفاجأة بشأن الكاميرات التى يقال عليها أنها تسجل تدريب المنتخب، وقائلا إنها الدرون للتأمين فقط وليس للتجسس.

مصر والكاميرون


وأوضح أن هذه الفترة تشهد أشياء كثيرة، ولكن على الجميع الاستماع لـ المعلومات الصحيحة وأكد أن الروح المعنوية للمنتخب عالية، و هناك أداء مميز وسنصل للنهائى بأمر الله.
 

بعد رصد طائرة علي ملعب التمرين .. كيروس يلغي التدريبات 

 قرر كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني إيقاف مران المنتخب الوطني أكثر من مرة عقب رصد طائرة تحلق في السماء أكثر من مرة لرصد تدريبات الفراعنة قبل مواجهة الكاميرون غدا في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

 

وأكد مصدر مسئول في الاتحاد المصري لكرة القدم أن كارلوس كيروش قرر وقف التدريبات خوفا من تجسس الطائرة على مران المنتخب .

مصر والكاميرون

سفير مصر في ياوندي: 800 مشجع في مصري في مباراة المنتخب  والكاميرون 

 

قال مدحت المليجي سفير مصر لدى الكاميرون، إنه تم الاتفاق مع وزير الداخلية الكاميروني على الخطة الأمنية للحفاظ على سلامة الجماهير، وتأمين خط سير الجمهور من المطار  لـ المباراة، موضحًا أن عدد الجماهير سيكون فى حدود الـ 800 مشجع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك 17 أتوبيسا سيتوجهون من المطار إلى الملعب، وسيكون هناك تأمين لهم من خلال موتوسيكلات شرطة.

 

وأشار إلى أنه تم إعفاء المشجعين المصريين من الخضوع لفحوصات كورونا فى الكاميرون، وتم الاكتفاء بما تم فى مصر.

ولفت إلى أن الحكومة فى الكاميرون تقدم الدعم الكامل فى الحدود المطلوبة، وهناك مدرج كبير مخصص للجماهير المصرية وسيتم تأمينه.

مصر منتخب مصر المنتخب الوطني أمم أفريقيا مصر والكاميرون موعد مباراة مصر والكاميرون

ترشيحاتنا

فضائل شهر رجب .. 5 نفحات لا تغفلها في الشهر الحرام

وزيرة التخطيط: 7% ممن يعيشون في أسر أقل من 4 أفراد فقراء

مصر ضد الكاميرون.. قنوات مفتوحة لنقل مبارات أمم أفريقيا

القنوات الناقلة لمباريات أمم أفريقيا.. مصر ضد الكاميرون

موعد مباراة مصر والكاميرون في كأس الأمم الأفريقية

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 3-2-2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نادية.. عاصفة جديدة تغرق سوق السمك الشهير في هامبورج للمرة الثالثة

بث مباشر مباراة السنغال وبوركينا فاسو اليوم في نصف نهائي أمم أفريقيا 2021

تعويض 33 مليون جنيه.. أيتن عامر تقع في أزمة مالية جديدة

موعد مباراة مصر والكاميرون في كأس الأمم الأفريقية

بين الاكتئاب وشائعات الغيبوبة.. كيف يعيش «عمرو زكي» وما تفاصيل حالته الصحية ؟

كيف نشاهد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.. القنوات الناقلة وطُرق المشاهدة

صلاح الصغير.. موقف كريم سامح لاعب ليفربول من تمثيل مصر بعد استدعائه رسميا |خاص

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر من الطقس السيئ الساعات القادمة|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فهمى وشيكو الأبرز.. 15 صورة من العرض الخاص لفيلم حامل اللقب

طريقة عمل خضار سوتيه بالفرن ومجموعة متنوعة من الوصفات الجديدة

داخل قاع سحري.. ضبط مناظير طبية مهربة بحقائب راكب في مطار القاهرة| صور

10 صور من مسلسل "منورة بأهلها" قبل طرحه للعرض على منصة "شاهد"

فيديو

مصري بأستراليا يحصل على جائزة أفضل طالب دكتوراه في الكيمياء الكهربية "فيديو"

بثينة رشوان: اتجهت إلى عالم البيزنس لكرهي الكسل والجلوس في المنزل

القصة الكاملة لـ طفل الشيشة من تداول صوره حتى عودته لحضن أبيه.. فيديو جراف

لقاء سويدان: الجمهور سبب رجوعي عن قرار الاعتزال

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

اﻟﻤﺰﻳﺪ