البرلمان الأوروبي ينتقد بريطانيا بسبب وقف عمليات فحص الأغذية الزراعية بعد بريكست

طالب البرلمان الأوروبي اليوم الخميس المملكة المتحدة باحترام قواعد ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي وافقوا عليها فيما يتعلق بتجارة إيرلندا الشمالية مع جمهورية أيرلندا.



وأعلن وزير الزراعة الأيرلندي الشمالي إدوين بوتس يوم الأربعاء أنه سيتم إيقاف عمليات التفتيش على الحدود على السلع الغذائية والزراعية القادمة إلى أيرلندا الشمالية من بقية المملكة المتحدة في منتصف الليل.



وجاء في بيان صادر عن كبار المشرعين في الاتحاد الأوروبي: "يتعين على حكومة المملكة المتحدة ضمان احترام الالتزامات الدولية التي دخلت فيها. والتراجع عن أحكام هذه الاتفاقيات يقوض مصداقية ومصداقية شركائنا".



وقال البرلمان الأوروبي إن البروتوكول المثير للجدل لن يتم إعادة التفاوض بشأنه لأنه "مرن بدرجة كافية" لحل جميع التحديات العملية.



وقعت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على ما يسمى ببروتوكول أيرلندا قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المصمم لتجنب الحدود الصعبة بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي ، ولكن إنشاء واحد فعليًا بين أجزاء من المملكة المتحدة ، مما أثار استياء النقابيين الأيرلنديين.



أعلن الوزير الأول لإيرلندا الشمالية بول جيفان استقالته اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة وسط توترات في الحزب الوحدوي الديمقراطي الحاكم.