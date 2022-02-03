سر انسحاب عايدة عبد العزيز من مسلسل غاضبون وغاضبات بعد 5 حلقات

عايدة عبد العزيز.. واحدة من أعمدة المسرح القومى المسرح ، كان أبرزها شئ في صدري، الأرض، شجرة الظلم، دونجوان، ثمن الحرية.

خلال الساعات الماضية رحلت عن عالمنا عايدة عبد العزيز تاركة لنا أرثاً من أهم الاعمال الفنية .

ومن المقرر ان تشيع جنازة عايدة عبد العزيز غدا الجمعة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الجمعة .

عايدة عبد العزيز

سر أنسجاب عايدة عبد العزيز من “ غاضبون وغاضبات ”:

شاركت الفنانة عايدة عبد العزيز فى بطولة مسلسل غاضبون وغاضبات ، الا انها انسحبت من العمل بعد تصوير 5 حلقات فقط ، وهو ما أدى إلى الغاء الأدوار.

وكشف عايدة عبد العزيز فى حوارها مع الإعلامية صفاء أبو السعود ضمن برنامج ساعة صفا ، انها انسحبت من العمل بسبب بكاء الفنان صلاح ذو الفقار لان الفنانين الشباب كانوا يتاخرون عن موعد التصوير ، وهو ما جعله يقومب بالانسحاب لتتضامن معه الفنانة عايدة عبد العزيز .

عايدة عبد العزيز ممثلة سيئة الحظ :

وخلال الحوار أكدت الفنانة عايدة عبد العزيز انها تعتبر نفسها ممثلة سيئة الحظ ، إذ ان هناك عدد من الاعمال كان من المقرر ان تلعب فيها أدوار جيدة ولم يتم البدء فى تصويرها ، وهناك فيلم أخر حمل أسم حائط البطولات توقع المخرج ان تحصد جائزة عند عرضه ، الا انه تأجل عرضه لأكثر من 10 سنوات .

عايدة عبد العزيز ومرض الزهايمر :

عايدة عبد العزيز من مواليد 27 أكتوبر 1930.، تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1959 ، عملت بوزارة التربية والتعليم كمشرفة على تدريب الفرق المسرحية بالمدارس عقب إنهاء دراستها.

في عام 1962 سافرت عايدة عبد العزيز إلى لندن مع زوجها الفنان أحمد عبد الحليم لاستكمال دراسته العليا في التمثيل والإخراج فحصلت على دورة تدريبية في الحركة المسرحية والصوت.

عايدة عبد العزيز

أهم أعمال عايدة عبد العزيز :

قدمت عايدة عبد العزيز خلال مشوارها الفنى عدد من الافلام السينمائية ابرزها : يوميات نائب فى الأرياف) 1969، شهد الملكة 1985، النمر والأنثى 1987، بوابة ابليس 1993،(الواد محروس بتاع الوزير 1999، وهليوبوليس 2010.

ما فى الدراما التليفزيونية ، فقدمت عايدة عبد العزيز عدد من المسلسلات أبرزها : زينب والعرش 1979، هالة والدراويش 1990، ضمير أبلة حكمت 1991، يوميات ونيس 1994، الفرار من الحب 2000، كناريا وشركاه 2003، موجة حارة 2013 .