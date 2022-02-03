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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لحظة وصول الرئيس السيسي إلى العاصمة الصينية بيكين.. فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين".

 

ووجهت الصين الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور احتفال دورة الألعاب الشتوية الرابعة والعشرين، التي تقام بالعاصمة الصينية بكين، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية التي تربط البلدين.

 

وأعلن التليفزيون الوطني الصيني، أن الرئيس السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيشاركان مع مجموعة من رؤساء وملوك العالم في حفل افتتاح دورة الألعاب الشتوية الرابعة والعشرين.

 

ويحضر حفل الافتتاح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأمير موناكو ألبير الثاني والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، بالإضافة إلى الرئيسين البولندي أندريه دودا والصربي ألكسندر فوتشيتش، وسوف يعقد الزعماء محادثات مع الرئيس الصيني شى جين بينج.

السيسي الألعاب الشتوية الصين الرئيس الصينى دورة الألعاب الأولمبية

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