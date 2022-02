تورط 4 أشخاص في وفاة الممثل مايكل كينيث ويليامز بجرعة زائد

تورط 4 أشخاص في وفاة الممثل مايكل كينيث ويليامز بجرعة زائدة بعد مؤامرة دبرت ضده وخلط الهيروين الذي كان يتناوله بمادة سامة أدت إلى وفاته فورا.

وأوضحت السلطات الأمنية إن أربعة رجال متورطون في تجارة المخدرات وجهت لهم تهمة قتل مايكل كينيث ويليامز بجرعة زائدة قبل 5 أشهر بحسب هوليوود ريبورتر.

ألقي القبض عليهم جميعا، وأصبحوا رهن الاحتجاز وقت دعوة جنائية في مانهاتن، بعدما أكد الفحص الطبي أن مايكل كينيث ويليامز توفي بسبب تسمم حاد بالمخدرات، وعثر عليه ميتا في شقته.

تحتوي الأوراق المقدمة إلى المحكمة على صور تثبت تسليم إحدى الموزعين مادة المخدر إلى الممثل الراحل مأخوذة من فيديو مراقبة، بعدما استمر هؤلاء الرجال في بيع المخدرات وسط المباني السكنية في بروكلين ومانهاتن حتى بعد حادث مايكل كينيث ويليامز.

ويعد مايكل كينيث ويليامز واحدا من نجوم المسلسلات التلفزيونية الأمريكية، وترشح لنيل جائزة الإيمي حوالي 5 مرات في تاريخه.

كان مايكل كينيث ويليامز واحدا من أبطال فيلم 12 Years a Slave مايكل كينيث ويليامز واحدا من أبطال فيلم لات التلفزيونية الأمريكية، نين، دخل الحائز على ثلاث جوائز أوسكار عام 2014.

وشارك مايكل كينيث ويليامز أيضا في عدد من مسلسلات منصة HBO مؤخرا، أبرزها The Wire وBoardwalk Empire.

كان آخر أعماله التي شارك فيها هو المواسم الأربعة لمسلسل الرسوم المتحركة F Is for Family الذي يعرض على منصة نتفليكس.

و كان أحد أبطال المسلسل القصير الشهير When They See Us الذي يعرض أيضا على منصة نتفليكس وترشح للعديد من الجوائز وتمكن من حصد جائزتي إيمي.