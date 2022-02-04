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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دخل المشرحة.. صوت شخير شاب ميت يثير حيرة الأطباء

صدى البلد

أثار شاب بالغ من العمر 29 عاما حيرة الأطباء في إسبانيا لمدة 4 سنوات، بعد إعلان وفاته في 2018، وبعد أيام من ذلك الإعلان توصل الأطباء إلى أن تشخيصهم لحالته كان خاطئا وعاد الشاب للحياة مرة أخرى.

وبحسب ما نشرته مجلة " ساينس أليرت"، فإن شاب كان سجينا في إسبانيا بالغ من العمر 29 عاما أعلنت السلطات الأسبانية وفاته في السجن وتم نقله إلى المشرحة في مساء نفس اليوم، إلا أن الأطباء سمعو صوت شخير صادرا من غرفة ثلاجة الموتى. 

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ووفقا لما ذكرته التقارير الطبية، أن الأطباء قاموا بتشخيص حالته بعد أن أصيب بالإغماء في السجن،  بأنه توفى وذلك بعد أن قام أكثر من طبيب بالكشف على حالته وأعلنوا وفاته، إلا أن المفاجأة كانت تنتظرهم في ثلاجة الموتى بعد إرساله للتشريح والإستعداد لإخبار أسرته بأنه توفى في السجن . 

وأوضح التقرير أن الاطباء شعروا بالرعب والذهول بعد أن سمعوا صوت يشبه الشخير صادر من ثلاجة الموتى، وحينما اتبعوا مصدر الصوت اكتشفوا أن السجين الذي تم إرساله مازال على قيد الحياة رغم فحص أكثر من طبيب لحالته.

جدير بالذكر أن الشاب تم إرساله على الفور مرة آخرى إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد أن تأكد الطبيب في المشرحة أنه مازال حيا لغم وضعه في كيس أسود إستعدادا لدفنه، ولكن الذي حير العلماء حتى 2022، أن الاطباء أكدوا أن التقارير التي صدرت منهم كانت تؤكد وفاة الشاب ولم يفهموا ما حدث في الفترة الذي انتقل فيها الشاب من السجن وحتى المشرحة لتدب فيه الروح مرة آخرى.

شاب الأطباء سجين اسبانيا السلطات الإسبانية مشرحة شخير غرفة ثلاجة الموتى

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