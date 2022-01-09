ولا الأفلام.. شاهد لحظة هروب سجين من سيارة شرطة أثناء سيرها|فيديو

تكرر مشهد الهروب الكبير في حادثة أثارت ضجة مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هذه المرة لم يهرب السجين من القفص بل قام بالقفز من سيارة شرطة في البرازيل أثناء سيرها.

لم تمنعه القيود عن تنفيذ خطته وتمكن سجين في البرازيل من الفرار تحت أعين رجال الشرطة بالقفز من السيارة المصفحة بأيدي مقيدة.

سجلت كاميرات المراقبة الحادث الذي وقع في البرازيل وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع في مشهد لا نراه إلا في أفلام الأكشن.

وثق المقطع الرجل وهو يقفز من سيارة الشرطة أثناء سيرها في ألاجوا نوفا بمدينة بارايبا في البرازيل.



حقق المقطع مئات الآلاف من المشاهدات، حيث ترك مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في صدمة منذ نشره على تطبيق يوتيوب.

