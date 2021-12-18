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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ابتلع القفل بمفتاحه.. حيلة خطيرة من سجين للهروب في سوريا

ابتلع القفل بمفتاحه..
ابتلع القفل بمفتاحه.. حيلة خطيرة من سجين للهروب في سوريا

تمكنت قوات الشرطة في مدينة طرطوس بسوريا من إعادة سجين هرب من نظارة مستشفى الباسل بعد إجراء عملية جراحية.  

بدأت القصة عندما ابتلع السجين (م-ح) وهو في العقد الثالث من عمره، ويعتبر من المسجلين الخطر قفلا مع مفتاح داخل السجن. 

وحسب صحيفة «الوطن» السورية تم إسعاف السجين إلى مستشفى الباسل بطرطوس، وبعد إجراء عملية جراحية له وتماثله للشفاء وضع في نظارة المستشفى تمهيدًا لإعادته إلى السجن لكنه قام بالهرب من فوهة مروحة حيث سحب السرير وصعد عليه.

وذكر مصدر أمني موثوق للصحيفة أن شرطة طرطوس قامت بالبحث والتحري المكثف عنه وتمكنت من إلقاء القبض عليه في حي الجمرات بمدينة طرطوس وإعادته الى سجنه.

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 أنابيب الصرف الصحي


عرضت قناة العربية تقريراً عن سجين صيني محكوم بالإعدام فى إندونيسيا منذ عام 2017 هرب من زنزانته بعد ما زحف 30 متراً عبر قنوات الصرف الصحي.

وأضاف التقرير المذاع على قناة «العربية» الفضائية أن السلطات الاندونيسية أوضحت أن السجين تساي تشانغبان استخدم مفكا لإحداث ثقب فى جدار حمام السجن ومن ثم الوصول إلى قنوات الصرف الصحي.

وتابع التقرير أن السلطات الإندوليسية أنها مازالت تواصل البحث عنه فى جميع الأماكن التى كا يتردد عليها مسبقا.

ونوهت الحكومة الإندوليسية أنها ستوزع منشورات بصور الهارب "تساي تشانغبان" للإبلاغ عنه فى حال رؤيته.

وأشار سوجينغ هيريانتو، رئيس شرطة مدينة تانف انغ بإندونيسيا إلى أن فريق الشرطة حدد عدة مواقع يمكن أن تكون أماكن اختباء للسجين الهارب، وحتى الآن، لا تزال القوات تلاحقه داخلياً.

مدينة طرطوس بسوريا نظارة مستشفى الباسل عملية جراحية السجن إسعاف السجين مستشفى الباسل نظارة المستشفى سحب السرير

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