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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: لجنة التنمية المحلية بالنواب تناقش نتائج تطبيق قانون تنظيم المركبات الأسبوع المقبل

عمرو درويش أمين سر
عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

قال النائب، عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،إنه من المقرر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعها الأسبوع المقبل، الأثر التطبيقي لقانون تنظيم المركبات في الشوارع ،  ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021. 

 

و أوضح “ درويش ” فى تصريحات لـ “ صدى البلد ” أن القانون يستهدف  تعظيم موارد الدولة، وضبط حركة الشارع، مشيرا إلى أن هناك  خلل في تفعيل المنظومة ، مما يعكس  تقصير و اختلاف الأثر التطبيقي من محافظة لاخري”.

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كما أشار أمين سر محلية النواب، إلى أنه من المقرر أيضا مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري،  موضحا أن التعديلات الجديدة تأتي من منطلق  إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على بطء التسجيل العقاري، إلى جانب الوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية.

 

عمرو درويش لجنة الادارة المحلية الإدارة المحلية مجلس النواب تنظيم المركبات المركبات

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