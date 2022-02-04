حسن حمدي يساند الأهلي في كأس العالم للأندية بالإمارات

وصل حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي الأسبق، إلى فندق إقامة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في أبوظبي، اليوم؛ لمؤازرة اللاعبين قبل مباراة فريق مونتيري المكسيكي بطل «كونكاف» في الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الإمارات.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم على استاد آل نهيان الذي يستضيف مباراة الفريق أمام مونتيري المكسيكي بطل «كونكاكاف» غدًا.

وكان أعضاء بعثة الأهلي في الإمارات قد أدوا صلاة الجمعة بفندق الإقامة بأبوظبي، وألقى خطبة الجمعة الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق.

وخضع لاعبو الأهلي وأعضاء الجهاز الفني والإداري وجميع أعضاء البعثة لمسحة طبية جديدة صباح اليوم الجمعة؛ استعدادا للمباراة.